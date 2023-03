KNHS zoekt nieuwe voorzitter Springforum

Roy van den Hoogen is binnenkort negen jaar actief in het KNHS Springforum, en daarmee zit de maximale termijn van de huidige voorzitter er op. De KNHS is daarom op zoek naar een nieuwe forumvoorzitter voor de discipline springen.

Roy van den Hoogen is sinds de introductie van de disciplinefora in 2014 betrokken bij het springforum. Na het afscheid van Joffra Schaap-Greve als voorzitter, nam Roy van den Hoogen deze rol met veel passie en kunde over. Helaas zit nu zijn maximale zittingstermijn er op.

Grote stappen

Van den Hoogen: “Na negen jaar in het springforum, waarvan drie jaar als voorzitter, zitten mijn termijnen erop en zal ik binnenkort het voorzitterschap overdragen. Voor mij was dit een leerzame tijd waarin ik altijd het gevoel gehad heb echt iets te kunnen bijdragen aan onze mooie discipline. Het is niet altijd makkelijk om een balans te vinden tussen commerciële wedstrijdorganisaties en verenigingen, belangen van amateurs versus professionals en tussen de KNHS en de sporters. Maar met altijd in het hoofd dat welzijn voorop staat en dat voor ons als bond de jeugd de toekomst heeft, denk ik dat we grote stappen vooruit hebben gezet. Ik ben ervan overtuigd dat het forum, met straks een nieuwe voorzitter, binnen onze sport het verschil kan maken door met de voeten in de klei te staan, een luisterend oor te zijn met de focus op welzijn en sportinnovatie.”

Meer informatie

Bron: KNHS