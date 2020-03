KNHS zoekt opvolger Maarten van der Heijden

De KNHS heeft op haar website een vacature geplaatst voor directeur topsport en is dus op zoek naar een opvolger voor Maarten van der Heijden, die na de Olympische Spelen in Tokio stopt met deze functie.

De KNHS omschrijft de functie als volgt: ‘Als Directeur Topsport weet je als geen ander wat topsport inhoudt. De Directeur topsport is verantwoordelijk voor de topsport en de internationale belangenbehartiging binnen de KNHS. Je realiseert topsportprogramma’s gericht op het behouden en versterken van onze (internationale) toppositie, daarbij richt jij je op de lange en korte termijn en ben je verantwoordelijk voor de te realiseren doelstellingen voor topsport en talentontwikkeling. Je bent verantwoordelijk voor de prestaties van de diverse vertegenwoordigende nationale teams en de individuele topsporters en de hele kolom die hiertoe leidt. Vanuit de functie draag je actief bij aan voldoende aansluiting en afstemming tussen de recreatie-, wedstrijd- en topsport. Je zorgt voor een goede en constructieve relatie met diverse partijen waaronder de FEI, EEF en NOC*NSF. Je stelt voor topsport de begroting op en bent binnen het vastgestelde budget financieel verantwoordelijk. Je initieert en organiseert vernieuwing en innovatie. Je vertegenwoordigt de KNHS en behartigt de belangen van de Nederlandse paardensport tijdens internationale concoursen en bijeenkomsten. Je onderhoudt contact met media en draagt actief bij aan het positief uitdragen van de paardensport. Dit alles bereik je met een team van medewerkers en een technisch kader waaronder de bondscoaches en teammanagers van de diverse disciplines. Als lid van het managementteam ondersteun je de Algemeen Directeur en het Bestuur bij het behartigen van de belangen van de topsport en meer specifiek die van de bond. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur.‘

Profiel

De KNHS zoekt het volgende in de opvolger van Van der Heijden: ‘Je bent een strategische, ervaren, ondernemende, energieke manager die zich thuis voelt in de wereld van de topsport. Je beschikt minimaal over HBO+/WO werk- en denkniveau en hebt daarnaast ervaring met het werken in een bestuurlijke en politieke omgeving. Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van teams en bent bekend met topsport. Je hebt een aantoonbare kennis van, ervaring met en passie voor de paardensport. Als topsportvertegenwoordiger van de KNHS beweeg jij je gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de KNHS. Gelet op het internationale karakter van de functie ben je bereid om regelmatig te reizen en spreek je naast Nederlands ook vloeiend Engels aangevuld met een andere Europese taal. Persoonlijke eigenschappen die bij je horen zijn: Verbindend, resultaatgericht, ondernemend. Je bent stevig en energiek en hebt visie en ambitie. Je bent betrokken en dienstbaar, een teamplayer en netwerker, doortastend maar ook diplomatiek.’