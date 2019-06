Kostenbesparing zorgt voor positief resultaat KNHS

Op de ledenvergadering van de KNHS meldde de financieel directeur Theo van der Meulen dat de KNHS in 2018 een positief resultaat heeft behaald. Ondanks dat het aantal starts, het aantal leden en het aantal startpassen zijn afgenomen.

In 2018 zijn het aantal lidmaatschappen gedaald met 8%. De belangrijkste oorzaak is volgens de KNHS de samenvoeging van verschillende soorten lidmaatschappen tot één lidmaatschap per persoon.

Ook zien we een daling van 7% in het aantal wedstrijdstarts en een afname van de startpasvolumes. De grootste daling is te zien in de KNHS-regio’s Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De KNHS gaat onderzoeken welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Hiermee zijn de baten van de KNHS zijn in 2018 2% lager uitgekomen dan begroot. Belangrijkste oorzaak is minder inkomsten uit het Nationaal Hippisch Centrum, de startpassen en contributies.

Kostenbesparing

Kostenbesparingen in 2018 hebben er toe geleid dat de uitgaven in 2018 5% onder de begroting zijn gebleven. Dit heeft geleid tot een positief resultaat van 193.000,- euro.

