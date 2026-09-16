Laurens van Lieren: ‘Er moet veel gebeuren om de springsport uit dal te trekken’

Hoewel KNHS-topsportmanager Laurens van Lieren achter de beslissing staat om de samenwerking met springbondscoach Wout-Jan van der Schans te beëindigen, begrijpt hij de kritiek op de manier waarop die naar buiten is gebracht. Dat vertelt Van Lieren in een interview met de Paardenkrant: “We hebben heel erg ons best gedaan om met alle egards afscheid te nemen van Wout-Jan, maar daarmee hebben we onszelf in de vingers gesneden. Daar ben ik zelf ook niet blij mee; dit is voor niemand leuk. Tegelijkertijd vind ik ook dat daar waar het om personen gaat je altijd integer moet zijn. Je gaat geen vertrouwelijke details naar buiten brengen en dat zullen we ook nu niet doen.”

Esther Berendsen Door

Met name de combinatie van een zeer positief persbericht en het abrupte vertrek leidde tot vragen. “De timing had wellicht anders gekund. Aan de andere kant is LA28 al over minder dan twee jaar en moeten we nu stappen zetten om onze doelen daar te kunnen halen.”

Over de precieze reden van het afscheid van Van der Schans wil Van Lieren dus niet heel veel kwijt. Wel zegt hij: “Dit jaar heeft Nederland aan weinig landenwedstrijden kunnen deelnemen en overal net achter het net gevist. Daardoor kom je lager in de pikorde als het gaat om uitnodigingen voor landenwedstrijden. Om dat weer goed te krijgen, om de Nederlandse springsport uit dat dal te trekken, zal er veel moeten veranderen om dit op tijd voor elkaar te krijgen richting de komende Olympische Spelen.”

Lees het hele interview in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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