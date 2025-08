Laurens van Lieren nieuwe technisch manager KNHS

De KNHS heeft de opvolger van Iris Boelhouwer gevonden in Laurens van Lieren. Van Lieren is de nieuwe 'technisch manager' van de KNHS. Op 1 oktober treedt Van Lieren in dienst, eerst drie dagen per week, per 2026 full time. Daarmee heeft de KNHS een man uit de praktijk aangetrokken, maar wel eentje uit de dressuurpraktijk die wat verder afstaat van de andere disciplines.

Laurens van Lieren start vanaf 1 oktober als technisch manager bij de KNHS. In eerste instantie voor drie dagen per week en vanaf 1 januari fulltime. Laurens is een zeer ervaren Grand Prix dressuurruiter. Hij groeide op in een echt paardengezin, zijn vader was de zeer succesvolle dressuurtrainer Leunus van Lieren. Laurens werkte jarenlang samen met zijn vader op stal Hexagon, waar diverse paarden en ruiters opgeleid werden tot de Grand Prix niveau. Ook fokten zij succesvol meerdere dressuurpaarden.

In zijn jeugd maakte Laurens deel uit van het KNHS-Rabo Talententeam. Hij behaalde bij de junioren en young riders meerdere teammedailles (zilver en goud) op Europese Kampioenschappen. Hij zette zijn topsport carrière succesvol voort bij de senioren en zat driemaal in het Nederlandse Team waaronder het WK in Aken in 2006. In 2005 won hij met het Nederlandse team zilver op het EK in Hagen en in 2007 teamgoud op het EK in La Mandria. Laurens volgde een psychologie en coaching opleiding en de masterclass in Deurne. Hij was sportief directeur van het CHIO Rotterdam van 2011 tot 2019. Inmiddels heeft Laurens al jaren zijn eigen dressuurstal. Ook is Laurens de welbekende stem bij de NOS als co-commentator van paardensportwedstrijden en wordt hij vaak ingehuurd als presentator door tal van andere opdrachtgevers.

Alle kwaliteiten

Zijn ervaring in de topsport als ruiter en trainer, zijn managementkwaliteiten binnen zijn eigen bedrijf en zijn uitgebreide media en presentatie ervaring zorgen ervoor dat Laurens alle kwaliteiten in huis heeft om de belangrijke rol van technisch manager op zich te nemen, aldus de KNHS in een persbericht.

Top van de mondiale paardensport

Van Lieren zegt over zijn nieuwe rol: “Paardensport is uniek in zijn soort door het verbond met een puur en edel dier. Het brengt ons paardenliefhebbers ongekend veel passie en beleving. Ik ben trots en enthousiast om daar vanuit deze functie aan bij te mogen dragen. Ik ben al m’n hele leven geïntrigeerd door topsport: de puzzel van het uitzoeken, samenbrengen en uitbalanceren van alle facetten die bijdragen aan optimale prestaties. In hippisch Nederland is er ongekend veel talent, vakmanschap en ervaring. Door verbinding en samenwerking te zoeken hoop ik de enorme potentie die we hebben te kunnen ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat als we onze krachten bundelen, we thuishoren in de top van de mondiale paardensport.”

Bron: KNHS / Horses