Ledenaantallen, startpassen en sponsoring onder druk bij KNHS

Op de ledenraadsvergadering van donderdag 28 januari gaven de financieel directeur van de KNHS (Theo van der Meulen) en de penningmeester (Hidde Frankena) een update over hoe het er financieel voorstaat bij de paardensportbond. Zoals te verwachten was: het ziet er allemaal niet rooskleurig uit. Ledenaantallen, startpassen en sponsoring staan onder druk.

Van der Meulen gaf in zijn presentatie aan dat de KNHS lidmaatschappen via verenigingen stabiel gebleven zijn.Een daling van lidmaatschappen is wel te zien in de groep paardensporters die individueel bij de KNHS aangesloten zijn.

Helft minder wedstrijden en starts in 2020

Het aantal startpassen laat ook een daling zien. Een direct gevolg van de coronacrisis. In 2020 was er spraken van 50% minder wedstrijden en 49% minder starts.

Verlenging startpassen geen mogelijkheid bij lage contributie

Penningmeester Hidde Frankena beantwoordde tijdens de vergadering ook vragen over de mogelijkheden om de geldigheid van startpassen met een paar maanden ‘gratis’ te verlengen nu leden er geen gebruik van kunnen maken. Frankena gaf daarbij aan dat het gratis verlengen van startpassen ongeveer een half miljoen euro per maand kost. Dat is geen optie als de basiscontributie met 25 euro relatief laag blijft.

Bron: KNHS