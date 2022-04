Leemans, Houtzager, Nanning en Veenstra zegevieren in KNHS Topsport Jeugd Competitie 

Zondag 3 april werd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo de finale van de KNHS Topsport Jeugd Competitie verreden. Siebe Leemans, Nina Houtzager, Nick Nanning en Hilde Veenstra kregen de kampioenslinten omgehangen.

Siebe Leemans was de meest succesvolle ruiter in het eindklassement van de competitie voor de pony’s. De Brabantse ruiter bezette na de finale de eerste en de tweede plaats respectievelijk met Orchid’s Lonette en Noriego van de Riloo. Ook de dagprijs werd opgeëist door Leemans. Met allebei zijn pony’s in de barrage had hij twee ijzers in het vuur, maar zijn eerste barragerondje met Noriego vd Riloo was niet de winnende rit. “Ik wilde proberen of ik nog scherper voorlangs kon draaien, maar dat ging niet, dus toen moest ik opnieuw aanrijden. Als je het niet probeert, weet je het niet”, glimlacht Siebe met een schuin oog naar zijn vader.

Laatste seizoen

Met zijn tweede rit, waarvoor hij Orchid’s Lonettezadelde, had hij de herkansing waarbij hij een uitgekiend en snel barragerondje reed, goed voor de eerste plaats. “Dit is mijn laatste seizoen bij de pony’s, dus ik wil graag nog op het hoogste niveau meedoen. Ik vind het wel jammer dat mijn ponytijd er straks op zit, maar ik kijk er ook wel naar uit om met de paarden verder te gaan. Zowel vader Koen als Siebe zijn het eens dat de Topsport Jeugd competitie mooie concoursen mogelijk maakte. “Deze wedstrijden worden heel regelmatig gehouden, het niveau grenst aan was je internationaal te springen krijgt en zodoende kan je goed oefenen, in het wedstrijdritme blijven en kijken waar je staat. Wij gaan er altijd met plezier naartoe, het resultaat is mooi meegenomen.”

Children

Bij de Children was het Nina Houtzager die het kampioenslint omgehangen kreeg. Met Fonia Again reed de dochter van springruiters Marc Houtzager en Julia Houtzager-Kayser, in het voorbije seizoen iedere wedstrijd bij de top vijf. In de finale was het nog even spannend, want ze kreeg op de laatste hindernis in het basisparcours een balkje. “Ik reed misschien iets dicht, maar zonder pech had de balk net zo goed kunnen blijven liggen. Daarna was het nog wel even spannend of ik genoeg punten zou hebben om de competitie te winnen.”

Spannend tot het laatste moment

Uiteindelijk had Jesse Berkers evenveel punten, maar eindigde in de finale achter Nina en werd zodoende tweede in het eindklassement. Faye Louise Vos was de enige amazone die foutloos bleef in de finale. Met nul strafpunten doorkruiste ze de finishlijn met allebei haar paarden. Met Calgary 56 was dit resultaat goed voor een derde plaats in het eindklassement. “Ik had niet zo zeer verwacht dat ik zou winnen”, gaat Nina verder. “Maar het was wel heel spannend tot het laatst. Gelukkig kan ik altijd op mijn paard rekenen, ze is super lief, en springt altijd.” Ook bondscoach Edwin Hoogenraat kan komende week rekenen op een sterke Childrenploeg. In het Belgische Opglabbeek vertegenwoordigen de nummers 1, 2 en 3 van de competitie Nederland in een Oranjejas.

Junioren

De wedstrijd voor junioren was de meest drukbezette rubriek van de dag, met totaal 23 combinaties, mochten vijf paren retour komen voor de barrage. “Dat het vandaag in de barrage sneller kon heeft Milan Morssinkhof bewezen”, vertelt Nick Nanning, de competitiewinnaar van de junioren. Morssinkhof won de dagprijs met Checkpoint Chacco, terwijl Nick Nanning de finalewinst van de competitie opeiste met Bandia. “Bandia is op dit erg goed in vorm. Ze heeft de hele competitie nul gelopen en in februari heeft ze in Spanje ook drie weken achtereen foutloos gesprongen en zich iedere proef geplaatst, dus ik heb er vertrouwen in dat ze helemaal klaar is voor de komende week in Opglabbeek”, vertelt de vijftienjarige ruiter die de eigenaar van Bandia, Willem Greve, heel dankbaar is dat hij de merrie mag rijden. “Het is mooi dat we met een jeugdcompetitie als deze ons kunnen meten met de concurrentie van eigen leeftijd, dat stimuleert en dat weet je ook weer waar je staat.”

Young riders

Hilde Veenstra deed ook de hele competitie goede zaken, zowel bij de Junioren als bij de Young Riders. Met Beverly veroverde de Friezin in de Young Riders klasse in Ermelo zowel de dagwinst als de competitiezege. Hilde deed daarnaast ook nog succesvol mee aan de KNHS Hartog Trophy. “Ik vind deze competities altijd heel leuk om te rijden. Je doet er veel ervaring op en het is een goede voorbereiding voor bijvoorbeeld de diverse landenwedstrijden die eraan komen. Omdat ik nu zestien ben, mag in zowel bij de Junioren als bij de Young Riders rijden. Ik had met Beverly al wat vaker 1.40m proeven gesprongen, dus leek het mij en mijn trainster Nathalie van der Meij goed om te zien hoe ze het in de YR-klasse zou doen”, vertelt Hilde. Dat het duo zich op Young Riders niveau goed kan meten blijkt uit de resultaten. In de voorgaande competitiewedstrijden won het duo tweemaal en werd daarnaast een keer tweede, derde en vierde.

Bron: KNHS