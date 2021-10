Leerzame dag bij KNHS-Hartog Trophy in Lichtenvoorde

Bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde vond vandaag de vierde ronde van de KNHS-Hartog Trophy rijstijlcompetitie plaats. Jip Grootegoed domineerde bij de pony’s door zowel eerste als tweede te worden. Jesse Berkers (Children), Piet van Aarle (Junioren) en Hilde Venstra (Young Riders) wisten hun rubriek winnend af te sluiten.

Maar liefst 46 jeugdcombinaties, verdeeld over vier rubrieken, hadden de weg naar Lichtenvoorde gevonden voor een spannende en leerzame dag. De combinaties werden in de ring beoordeeld en van adviezen voorzien door de ervaren trainer Wim Bonhof. Buiten de ring nam springruiter Melvin Greveling de begeleiding voor zijn rekening.

Mooie leermomenten

Wim Bonhof is enthousiast over de competitie: ”De KNHS-Hartog Trophy is een heel goed initiatief en het is voor die kinderen een hele ervaring om in zo’n mooie accommodatie te kunnen rijden. De paarden en pony’s zien daar ook een beetje meer dan in een gewone hal in de buurt, dus dat zijn goede leermomenten. Mooi dat Hartog deze gelegenheid biedt. Het niveau van de deelnemers was wat wisselend, maar dat is standaard”, meent Bonhof. ”Het was vandaag mijn taak om kritisch te kijken. Ik hoop dat iedereen er wat van opgestoken heeft en er beter van gaat rijden, want ook de minder goede combinaties van vandaag kunnen goed worden. Dat is ook de opzet van de competitie.”

Coaching na afloop

Springruiter Melvin Greveling had de taak om de kinderen op het voorterrein te begeleiden. ”Veel ruiters hadden vandaag hun eigen trainer of ouders als coach mee. Daarom heb ik vooral tijd besteed aan het coachen van de ruiters na afloop van hun rit. Zeker de kinderen die iets minder lekker gereden hadden, heb ik na hun rit opgevangen, om samen het parcours te evalueren en ze nog wat tips te geven”, vertelt Greveling. ”De KNHS-Hartog Trophy is een mooi concept, het heeft zeker een meerwaarde.”

Wim Bonhof: ‘Een paard moet door het lijf galopperen’

”Jos Brinkman had een leuk parcours gebouwd, waarin van alles voorkwam. Als je iets niet goed deed werd dat duidelijk”, vertelt Bonhof, die plezier beleefde aan het geven van commentaar en tips na afloop van iedere rit. De feedback die Wim Bonhof aan veel combinaties gaf betrof het galopperen in het parcours. ”Een paard moet door het lijf galopperen en hij moet daarbij op het achterbeen komen. Dat is ongelooflijk moeilijk. Je ziet dat heel veel kinderen bezig zijn om afstanden te mikken, en die afstanden worden dan vaak teruggereden om op safe te gaan. Het vraagt wat durf om door te galopperen tot aan de voet van de sprong, maar je paard gaat er wel beter van springen.”

Hoogst stijlpunten (87) voor Jesse Berkers

Wim Bonhof gaf in het eerste parcours aan alle combinaties punten voor de stijl van rijden. De hoogste punten van de dag (87) waren voor Jesse Berkers in de rubriek Children. In het tweede parcours bleef Jesse ook nog eens foutloos, waardoor de overwinning een feit was.

Uitslag Lichtenvoorde

Pony’s

Jip Grootegoed – APG Tutti Frutti Jip Grootegoed – Kerwin van Orchid’s Hannah Hoeksma – Ringersheim’s Adine

Children

Jesse Berkers – Happhira H Yoni van Santvoort – First Impression Renske van Middendorp – Burito’s Islabionita B

Junioren

Piet van Aarle – Anyway Lily van der Knaap – C’est La Donna-y Hilde Veenstra – Gideon DLS

Young Riders

Hilde Veenstra – Beverly Laura hoefsloot – Equity Lynn Eggink – Havanne van de Noordheuvel

Bron: KNHS