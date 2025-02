Les van Franke: basis, basis, basis en stof tot nadenken

De bezoekers van de uitverkochte KNHS Collegetour van Franke Sloothaak, op vrijdag 31 januari op het Nationaal Hippisch Centrum, kregen waar voor hun geld. De van oorsprong Nederlandse topspringruiter neemt geen blad voor de mond en dat maakt zijn boodschap heel duidelijk. En dus konden de deelnemende ruiter en amazones en het publiek met een stapel huiswerk naar huis.

Waarom rijden we wedstrijden? En waarom trainen we onze paarden? Voor Franke is het antwoord op die eerste vraag simpel: “Ik rijd wedstrijden om te winnen. Daarvoor heb ik een goed getraind paard nodig. Bovendien is een goed getraind paard vele malen beter te verkopen.”

Maar daarvoor zit nog een reden om een paard te trainen: zijn lichaam verbeteren. “We willen een paard met bloed, maar hij mag niet heet zijn. Eentje die scherp is, maar niet kijkerig. Met een grote galop, maar wel te hanteren. Het perfecte paard vinden we niet, want dat is niet te fokken. Ons eerste doel tijdens de training is dus: het model van het paard verbeteren. Een probleem dat een paard heeft als vierjarige zal hij zijn hele leven houden. Maar je kunt een paard wel helpen om daar zo goed mogelijk mee te functioneren.”

Lees een verslag van de KNHS Collegetour met Franke Sloothaak in de Paardenkrant nr. 7.

