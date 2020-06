Lisanne Kooiker: ‘Mooi om te zien hoe organisaties het oppakken’

Je kunt de paardensport niet zo beleven als voor de coronacrisis. Evenementen en wedstrijden zijn afgelast of worden uitgesteld, maar tegelijkertijd kan er langzaamaan steeds meer en werkt de KNHS achter de schermen door om dit mogelijk te maken.

Lisanne Kooiker, disciplinespecialist op de afdeling sportontwikkeling, praat in onderstaande vlog onder andere over de ruimte voor de beoordelings- en meetmomenten, die ontstond toen de regels iets versoepeld werden. “We zien dat er heel veel georganiseerd wordt en dat is heel mooi om te zien”, aldus Kooiker. “We weten dat het niet overal hetzelfde is en dat niet iedere sportaanbieder aan de slag mag, maar het is fijn dat daar waar het kan, het ook zo goed opgepakt wordt.”

Vergaderingen en bijscholingen

Verder vertelt Kooiker over vergaderingen van het eventing- en het enduranceforum, die allebei al online hebben plaatsgevonden. Ook de plannen voor online bijscholingen en digitale leermogelijkheden voor de opleiding tot official.

Bron: KNHS