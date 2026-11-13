Loes Corsel eist opheldering van de KNHS over integriteitsonderzoek

Rick Helmink
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Loes Corsel eist opheldering van de KNHS over integriteitsonderzoek featured image
Loes Corsel, bondscoach pony's en children Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Op dinsdag 10 november publiceerde de Hoefslag een artikel van Jacob Melissen met als kop ‘Onderzoek naar integriteit bondscoaches aanleiding tot ontslag‘. Loes Corsel eist nu, via haar raadsman Stephan Wensing, opheldering van de KNHS over dat onderzoek. Corsel meldt dat zij op geen enkel moment geïnformeerd is over het bestaan van zo’n onderzoek en liet Wensing een gepeperde brief sturen. Corsel eist dat de KNHS binnen vijf dagen opheldering geeft. De KNHS bevestigt aan de redactie van Horses dat er een onderzoek loopt, maar doet verder geen mededelingen.


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