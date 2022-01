LTO neemt secretariaat SRP over: Mieke Theunissen nieuwe secretaris

Per 1 januari van dit jaar is het secretariaat van de Sectorraad Paarden overgenomen door LTO Nederland. Sinds 2019 werd deze functie ingevuld vanuit de KNHS in de persoon van Hester van der Bij. Vanuit LTO Nederland heeft Mieke Theunissen het stokje overgenomen. Het betreft een functie voor twee dagen per week.

Mieke Theunissen is werkzaam als sectorspecialist bij LTO Nederland en ondersteunt daar onder andere de vakgroep paardenhouderij. Daarnaast werkt zij vanuit LTO Nederland voor de educatieboeren van het Platform Boerderijeducatie Nederland.

Paardensector

In 2016 begonnen haar carrière in de belangenbehartiging bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). In 2018 maakt zij de overstap naar LTO Nederland en houdt zij zich bezig met landelijke- en Europese thema’s die ook de paardensector raken. Voor 2016 was Mieke werkzaam in het onderwijs, waarvan 5 jaar bij Hogeschool Van Hall Larenstein als opleidingscoördinator Equine Studies en 4 jaar bij NHB Deurne als manager Fieldlab paardensport en docent MBO en HBO. Zelf heeft een Master Equine Science afgerond aan de University of Veterinary Science Edinburgh.

Spreekbuis

De Stichting Sectorraad Paarden (SRP) is opgericht op 31 mei 2007. De SRP is de spreekbuis van de paardensector richting overheid en wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector (sport, fokkerij en ondernemers). Samen behartigen zij de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. De voorzitter van de SRP is Guusje ter Horst.

Bron: SRP