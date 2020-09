Maarten van der Heijden ontvangt Gouden KNHS-speld bij afscheid

Maarten van der Heijden ontving de gouden KNHS speld bij zijn afscheid als Technisch directeur van de paardensportbond. Dat gebeurde vandaag op het NK Dressuur. Onder leiding van Van der Heijden beleefde de Nederlandse paardensport de meest succesvolle periode uit de geschiedenis. “Woorden schieten tekort wat jij voor de KNHS en de hippische topsport hebt betekent”, zei KNHS-bestuurslid Emiel Hendrix tegen de geëmotioneerde Van der Heijden.

In de pauze van de finale van het NK Dressuur voor senioren kwam Maarten van der Heijden in het midden van de piste voor zijn afscheid als Technisch directeur van de KNHS. Een mooie film bracht een hommage aan de successen van de Nederlandse paardensport in de afgelopen elf jaar. Emiel Hendrix, in het KNHS-bestuur belast met de portefeuille topsport, sprak Maarten vervolgens toe. “Woorden schieten tekort wat jij voor de KNHS en de hippische topsport hebt betekent.” Daarna spelde Van der Heijden’s partner John hem in opdracht van Hendrix de gouden KNHS-speld op.

‘Fijne samenwerking’

“Ik ben geen man van spelden”, begon Van der Heijden zijn dankwoord. “Toch ben ik trots op deze speld omdat hij staat voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren met alle sporters, met de coaches, de veterinairen, de eigenaren van de paarden en de medewerkers van de KNHS.”

Maarten van der Heijden startte na de Olympische Spelen van Peking (2008) in zijn functie als TD en beleefde in de jaren daarna historische resultaten voor de KNHS. De niet eerder vertoonde successen op de WEG in Caen (2014) en tijdens het EK in Aken (2015) springen eruit, maar daarnaast gingen vele andere kampioenschappen, zoals de WEG in Kentucky (2010) en de Olympische Spelen in Londen (2012), als bijzonder geslaagd de boeken in.

Meest succesvolle jaren in historie

Van der Heijden zegt er zelf over: “We hebben de afgelopen elf jaar de meeste succesvolle jaren in de historie van onze paardensport mee mogen maken. Dat is geweldig! Tegelijkertijd zie je dat in alle landen successen in golfbewegingen gaan. Na drie jaar zonder teammedaille zijn de dressuurruiters duidelijk op de weg terug, met een mooie, zilveren EK-teammedaille in 2019.

Talenten

Ook op het gebied van talentontwikkeling mag Van der Heijden met trots terugkijken. De KNHS-talentenplannen werpen duidelijk hun vruchten af. Elk jaar stromen er effectief meer beloften door naar de jeugdkaders en vervolgens naar de seniorenkaders.

Het afgelopen jaar was zelfs het beste ‘KNHS-jeugdjaar’ ooit, met tweemaal teamgoud voor de springjeugd, viermaal teamzilver voor de dressuurjeugd en brons voor de eventingjeugd, waarbij tevens vele individuele medailles werden gewonnen door onze talenten. Dit alles vormt een indicator voor een succesvolle toekomst voor de Nederlandse paardensport.

Naast topsport en talentontwikkeling zette Van der Heijden zich actief in voor de internationale lobby bij onder andere de FEI. Dit resulteerde in 2019 in een recordaantal EK’s en WK’s in eigen land.

