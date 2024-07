Maarten van der Heijden promoveert naar 5*-jurystatus

Maarten van der Heijden is geslaagd voor zijn FEI 5* dressuurjurylid-examens (case studies en mondeling examen) en promoveert daarmee tot het hoogst haalbare niveau bij de dressuur. Voor de officiële afronding van de promotie moet Van der Heijden nog geduld hebben tot oktober, waarin hij nog een driedaagse communicatiecursus gaat volgen bij de FEI in Lausanne als laatste onderdeel van de cursus.

Van der Heijden is straks bevoegd om EK’s, WK’s en Olympische Spelen te jureren. Hij jureerde al eerder EK’s bij de jeugd en de Wereldbekerfinale in Omaha vorig jaar. Over twee weken is hij actief als jurylid op het EK U25. Van der Heijden is de eerste Nederlander met een promotie naar 5*-niveau sinds tien jaar. Toen promoveerde Mariëtte Sanders. Naast Van der Heijden en Sanders zijn Eddy de Wolf van Westerrode en Francis Verbeek functioneel op 5*-niveau.

Bron: KNHS