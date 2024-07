Maikel van der Vleuten in achtste TeamNL Road to Paris-video

De KNHS maakt in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een reeks video's. In de achtste aflevering gaat de KNHS op bezoek bij Maikel van der Vleuten. De ruiter, die twee jaar geleden individueel brons won op de Wereldkampioenschappen in Herning en het jaar daarvoor individueel brons op de Olympische Spelen in Tokio, is er in Parijs weer bij met zijn toppaard Beauville Z N.O.P. (v. Bustique).