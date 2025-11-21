Mans Buurman stopt als bondscoach springen pony’s

Mans Buurman heeft besloten zijn functie als bondscoach springen bij de pony’s te beëindigen. Buurman begon in 2014 als bondscoach bij de pony’s eventing en maakte in 2023 de overstap naar het springen. De Limburger zal het vizier nu gaan richten op de verdere sportcarrière van zijn dochter. “Het was geen makkelijke keuze om te stoppen als bondscoach” reageert Mans Buurman op de aankondiging van zijn vertrek. “Maar ik wil graag mijn dochter Tess de kans geven die ik vroeger ook heb gehad en haar ondersteunen in haar overstap naar de paarden. Ik wil haar alle ruimte en support geven om haar ambities in de springsport waar te kunnen maken.''

Eline Korving Door

”Ik heb met ontzettend veel plezier al die jaren mijn taak als bondscoach vervuld. Eerst negen jaar bij de eventingpony’s, waar ik het team heb kunnen begeleiden naar internationale top-10 noteringen en overwinningen, met als hoogtepunt de teamoverwinning tijdens het alternatieve EK tijdens coronajaar 2021.”

Hoogtepunten springen

Mooie herinneringen koestert de paardenman annex topcoach ook aan 2024 toen hij de springtalenten onder zijn hoede had. Hij zegt: ”Persoonlijk vond ik het heel bijzonder om Lieselot Kooremans samen met Koen Leemans te kunnen begeleiden naar een individuele zilveren medaille op het EK Pony’s, terwijl haar vader Raf op dat moment deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs. In mijn rol als bondscoach springen waren de gouden teammedaille tijdens de Nations Cup dit jaar in Busto Arsizio en een zilveren teammedaille tijdens de Nations Cup Finale in Lier dit jaar geweldige hoogtepunten.”

Nieuwe uitdaging

Hoewel hij uitspreekt het jammer te vinden te moeten stoppen, ligt er tegelijkertijd een mooie, nieuwe uitdaging op hem te wachten. Mans: “Ik kijk er ook naar uit om samen met Tess paarden op te leiden en haar ambities waar te maken. Zodra Tess over een paar jaar op eigen benen kan staan in de springsport, sta ik er zeker voor open om weer als bondscoach aan de slag te gaan.”

Gepassioneerde en vakbekwame bondscoach

Laurens van Lieren, Technisch Manager KNHS, zegt over het vertrek van Buurman: “Hoewel ik Mans vanuit mijn functie niet zo lang heb meegemaakt, heb ik hem wel leren kennen als een gepassioneerde en vakbekwame bondscoach en wil ik hem dan ook enorm bedanken voor de belangrijke rol die hij hierin heeft vervuld.”

Edwin Hoogenraat weer bondscoach springpony’s

Als tijdelijke oplossing neemt bondscoach Edwin Hoogenraat de springpony-combinaties weer onder zijn hoede. Om zijn werkdruk te verlichten, wordt hij hierbij actief ondersteund door Marion Schreuder. ”We gaan op zoek naar een assistent-bondscoach die deze ondersteunende rol van Marion structureel kan overnemen en op termijn kan doorgroeien tot zelfstandig bondscoach. Op deze manier investeren we in de opleiding van een nieuwe generatie bondscoaches.”

Bron: KNHS