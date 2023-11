Mans Buurman verder als bondscoach springen pony’s

Mans Buurman verruilt zijn rol van bondscoach van de eventing pony’s voor dezelfde functie bij de springpony-combinaties. Al enige jaren is Edwin Hoogenraat bondscoach van de springpony’s, Children en junioren. In de praktijk blijkt het goed begeleiden van deze drie categorieën op dezelfde evenementen steeds moeilijker te worden en daarom is besloten de springpony’s onder te brengen bij Mans Buurman.

Buurman is van oorsprong springruiter en –trainer en kwam via voormalig bondscoach van de eventing senioren Martin Lips in aanraking met de eventingsport. Zelf reed Mans eventingwedstrijden, maar hij was vooral betrokken bij de springtrainingen van de eventers. Al snel na zijn introductie in de eventing werd Buurman aangesteld als bondscoach van de pony’s, een taak die hij sinds 2014 uitvoert.

Bijdrage leveren aan de springsport

Mans Buurman vertelt: “Ik ben met veel plezier en passie bondscoach van de eventingpony’s, maar ik kijk ook enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Van jongs af aan ben ik actief in de springsport en ben ook nu nog dagelijks met springpaarden aan het werk. Het was geen makkelijke keuze, maar het is ook een kans die maar een keer voorbij komt. Ik heb enorm veel geleerd van de afgelopen tien jaar en weet zeker dat ik met die kennis en ervaring ook een bijdrage kan leveren aan de springsport. Daarnaast denk ik ook dat het goed is dat er na zoveel jaar weer eens een nieuwe wind waait. Het blijft een dubbel gevoel, maar ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging en hoop op een fijne samenwerking met de andere springcoaches.”

Heel blij

Technisch directeur Iris Boelhouwer is blij met de benoeming van Mans Buurman. “Mans heeft veel ervaring opgedaan als bondscoach van de eventingpony’s. Ik ben heel blij dat hij zijn kennis en kunde wil blijven inzetten voor de ponyjeugd. Het betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe bondscoach voor de eventing-ponyruiters.”

Edwin Hoogenraat blijft de verantwoordelijke bondscoach springen voor de Children en Junioren. De Young Riders vallen onder verantwoording van Vincent Voorn.

