Maria Henneman nieuwe voorzitter ORUN

Maria Henneman is de nieuwe voorzitter van de ORUN. Daarmee is het bestuur van de toetscommissie weer compleet. De Stichting ORUN is de onafhankelijke centrale toetsingscommissie die de kwaliteit van de door de KNHS erkende opleidingen bewaakt. Het bestuur stelt de toetsplannen en de examens vast en is verantwoordelijk voor de benoeming en de scholing van examinatoren. De belangrijkste opdracht van de ORUN is het borgen van de kwaliteit en het niveau van de opleidingen en de examens die worden afgesloten.

“Met Maria Henneman als voorzitter krijgt de ORUN een bekend gezicht en een zeer ervaren bestuurder,” zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS. “Maria was van 2005 tot 2014 bestuurslid van de KNHS en beschikt over allround kennis van de paardensport.”

Over Maria Henneman

Maria Henneman, opgeleid als historicus en onderwijskundige is tegenwoordig directeur/eigenaar van een adviesbureau voor crisiscommunicatie en reputatiemanagement. Zij werkt ook als toezichthouder bij vier organisaties. Maria is actief in de dressuur tot en met Lichte Tour-niveau en runt een eigen stal.

Bestuur compleet

Het ORUN bestuur bestaat nu uit: Maria Henneman (voorzitter), Herman Wevers, Antoinette Diks-Schalekamp en Debby Larink.

Bron: KNHS