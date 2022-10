Mariette Sanders-van Gansewinkel wordt KNHS Hoofdofficial

Mariette Sanders-van Gansewinkel zal per 1 november van start gaan als hoofdofficial van de KNHS. Mariette Sanders is al jaren een veel gevraagd en gewaardeerd 5* dressuurjurylid en was in deze rol actief op tal van grote internationale kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden.

Naast haar rol als jurylid is Mariette ook een zeer ervaren organisator van evenementen en daarmee bekend met diverse officialfuncties. In de nieuwe functie van hoofdofficial zal Mariette Sanders het boegbeeld zijn van alle Nederlandse officials binnen de paardensport. Een belangrijke taak daarbij is het behartigen van de belangen van officials zowel binnen als buiten de KNHS kringen. Samen met de hoofddocent van de KNHS zal Mariette Sanders – van Gansewinkel er alles aan doen om het goede, correcte paardrijden uit te dragen en te stimuleren. Bij bovenstaande taken hoort uiteraard ook het uitzetten en door ontwikkelen van de officialopleidingen op een manier die passend is bij de toekomst, waarbij harmonie en paardenwelzijn voorop staan.

Belangrijke rol

Mariette vertelt enthousiast over haar komende nieuwe rol. “Paard en ruiter staan natuurlijk voorop bij een evenement, maar geen wedstrijd kan zonder officials. Zij zorgen naast de beoordeling, dat het welzijn van de paarden en eerlijke sport gewaarborgd zijn tijdens wedstrijden. Een belangrijke rol dus, die aandacht, kennisontwikkeling en vertegenwoordiging verdient binnen de KNHS-werkorganisatie. Met mijn ervaring als official, communicator en organisator draag ik daar graag aan bij via deze functie.” Mariette gaat invulling geven aan de functie naast haar reguliere baan en jury-activiteiten.

Veel praktijkervaring

Manager wedstrijdsport van de KNHS Gerard Arkema is blij met de komst van Sanders-van Gansewinkel. “Mariette is een internationaal gerespecteerd jurylid met enorm veel praktijkervaring. Ervaring die voor de KNHS zeer welkom is natuurlijk. Mariette Sanders gaat alle disciplines vertegenwoordigen, echter tweederde van onze officials zijn actief in de discipline dressuur, vandaar dat we iemand gezocht hebben met veel affiniteit voor deze tak van de sport.”

Bron: KNHS