Marion Schreuder: ‘Spreek elkaar aan op onjuist gedrag’

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur van De Paardenkrant en Horses.nl, schreef vorige week een column over de publieke moraal in de paardensport . In diezelfde week, de Nederlandse week van de scheidsrechter waarbij de KNHS de officials extra aandacht gaf, stipte Marion Schreuder, hoofddocent van de KNHS-opleidingen, datzelfde onderwerp aan. Zij doet een oproep om elkaar aan te spreken op onjuist gedrag.

Welzijn van paarden ligt onder een vergrootglas de laatste tijd. Marion Schreuder juicht dit alleen maar toe. “Op wedstrijden vervullen officials een enorm belangrijke rol om het paardenwelzijn te waarborgen. Niet alleen in de ring, maar ook tijdens het losrijden wordt het welzijn van het paard goed in de gaten gehouden. Juryleden, federatievertegenwoordigers en I&R controleurs zorgen er samen voor dat paarden juist gereden en behandeld worden op wedstrijden.”

“Natuurlijk ligt hier ook een belangrijke taak voor de deelnemers en vragen wij hen elkaar aan te spreken op onjuist gedrag, of dit te melden bij één van de officials op de wedstrijd.”

Schreuder heeft veel respect en waardering voor officials die week in week uit hun taak in weer en wind uitvoeren op verschillende wedstrijden. “Officials hebben een belangrijke maar ook moeilijke taak. Zij moeten goed kunnen communiceren met ruiters die op een wedstrijd toch vaak wat gespannen zijn. Daarnaast hebben ze richting de jeugd ook een opvoedende taak. Zij moeten de regels uitleggen en deze ook consequent naleven, zonder dat kinderen het plezier in de sport verliezen. Tijdens de official-opleidingen besteden we hier dan ook extra aandacht aan.”

Bron: KNHS