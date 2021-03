Marion Schreuder stopt als Hoofddocent bij KNHS

Marion Schreuder stopt na drie en een half jaar als KNHS Hoofddocent, maar blijft wel beschikbaar om advies te geven. Gert Naber zal als manager van de KNHS Academy de kar verder gaan trekken.

Schreuder werd in 2017 aangesteld bij de KNHS-Academy als hoofddocent om de structuur van de instructeursopleidingen goed op te zetten en de inhoud te herzien. Dit heeft geleid tot een eenduidig opleidingsplan waarbij de praktijkvakken ‘trainen van een paard’ en ‘lesgeven’, weer meer aandacht hebben gekregen. Het springen werd weer teruggebracht als verplicht onderdeel in de aspirant en basissportopleiding van de instructeurs, specialisatie is pas mogelijk vanaf niveau wedstrijdsport. Daarmee wordt een brede en gedegen basis gelegd voor alle toekomstige instructeurs.

Tevreden

“De klus is geklaard en daarmee is het tijd om het stokje over te geven”, aldus Schreuder, die tevreden terugkijkt op de afgelopen jaren. “Mijn opdracht was om een opleidingsstructuur vorm te geven waarmee we goede instructeurs afleveren. Het hele scala van didactiek, rijtechniek tot en met benodigde paardenkennis is onder handen genomen en heeft een plek in het curriculum gekregen. De opleiding staat nu en daarmee is het tijd om het stokje over te geven. Gert Naber zal als manager van de KNHS Academy de kar verder gaan trekken.”

Beschikbaar

Hippisch onderwijs zit in het DNA van Schreuder en ze blijft dan ook zeker actief. “Ik ben ook werkzaam voor een hippische opleiding in Limburg en het trainen van ruiter en paard vind ik geweldig”, aldus Schreuder. “Dat blijf ik dan ook graag doen en ik ben altijd beschikbaar voor het geven van adviezen aan de KNHS.”

Dankbaar

Gert Naber, Teammanager van de KNHS-Academy, is blij dat de KNHS gebruik heeft kunnen maken van de expertise van Schreuder. “Marion heeft met haar enthousiasme en haar allround kennis van de paardensport de instructeursopleidingen een serieuze stap vooruit geholpen. Daar zijn we haar dankbaar voor. We wisten uiteraard dat hier een keer een einde aan zou komen. Maar we zullen Marion als docent of examinator nog zeker proberen in te zetten. Daarnaast zal ze ook de KNHS College Tours blijven presenteren.”



In 2021 zijn ruim 300 nieuwe cursisten gestart aan de opleiding aspirant instructeur en ruim 40 cursisten aan de opleiding tot instructeur basissport.

Bron: Persbericht