Marten Luiten opnieuw verkozen tot KNHS Talent van het Jaar 

Marten Luiten is opnieuw verkozen tot KNHS Talent van het Jaar. De 21-jarige dressuurruiter ontving de prijs vandaag tijdens Jumping Amsterdam, uit handen van KNHS Talentenplan ambassadrice Anky van Grunsven, meervoudig Talent van het Jaar Maikel van der Vleuten en Technisch Directeur van de KNHS Iris Boelhouwer. Marten werd in 2021 ook al verkozen tot KNHS Talent van het Jaar, het is nog niet eerder voorgekomen dat hetzelfde talent deze felbegeerde titel twee jaar achter elkaar ontvangt.

Marten Luiten won de titel KNHS Talent van het Jaar 2022 dankzij zijn uitstekende prestaties. Het afgelopen jaar was voor hem vooral een heel bewogen jaar. Ondanks de moeilijke privéomstandigheden werd Marten Nederlands Kampioen Z2 met Johnny, Nederlands Kampioen Young Riders met Killer én Nederlands Kampioen U25 met Fynona. Hij is sinds 2020 lid van het KNHS Talententeam.

Stemmen

In de verkiezing van het KNHS Talent van het Jaar tellen de stemmen van drie partijen: KNHS bondscoaches en leden van het trainersplatform, de pers en het publiek. Marlies van Baalen, lid van het KNHS Trainersplatform, motiveert haar keuze voor Marten: “Ik vind Marten hét Talent van het Jaar, omdat hij zijn geweldige gevoel voor het rijden weet te combineren met ook op technisch vlak heel goed rijden. Ook heeft hij bewezen dat hij mentaal erg sterk is.” Ook voor Bondscoach Jos Lansink was de keuze duidelijk: “Ik vind dat Marten de titel verdient en dat allereerst door zijn prestaties, maar ook vooral door de manier hoe hij er mee omgaat. Hij is zeer professioneel met de sport bezig en dat siert hem.”

Bewogen jaar

Vanuit de Nederlandse pers kwamen er ook lovende reacties. Onder andere Steef Roest sprak zijn stem uit voor Luiten: “Marten is voor mij een van de meest opvallende jeugdruiters van de afgelopen jaren. Hij heeft een bewogen jaar gehad en daardoor heeft hij internationaal niet veel kunnen starten, maar toch haalt hij maar liefst drie Nederlandse titels binnen. Erg knap!” Ambassadrice Anky van Grunsven vult daarop aan: “Marten heeft de overstap van de Young Riders naar de U25 erg goed gedaan. Daarnaast heeft hij heel erg de wil om beter te worden en gaat hiermee aan de slag. Dat is hoe je uiteindelijk steeds beter wordt.”

100-jarig bestaan

De uitreiking van het talent van het Jaar 2022 verliep feestelijk. Nadat er aandacht werd besteed aan het 100-jarig bestaan van de KNHS, betraden Anky van Grunsven en Maikel van der Vleuten de piste met een symbolische fakkel. Na een spannende aanloop werd Marten Luiten bekendgemaakt als Talent van het Jaar 2022 en draagt Maikel de fakkel aan hem over. “Dit is echt heel erg mooi. Ik heb toch wel een dubbel jaar gehad en kan niet anders dan trots zijn om opnieuw te zijn verkozen tot Talent van het Jaar”, reageert Marten Luiten.



Bron: persbericht KNHS