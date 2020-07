Minder, minder, minder bij KNHS

Het ledenaantal bij de KNHS daalde vorig jaar met meer dan 10.000. Eind 2018 had de KNHS nog 160.481 leden, eind 2019 waren dat er 149.269. Die daling kwam niet uit de lucht vallen en heeft te maken met het verder ontwikkelen van het lidmaatschapsmodel en samenvoegen van lidmaatschappen. Ook het aantal startpassen, starts en wedstrijden daalde.

In het jaarverslag van 2018 werd de daling richting de 150.000 leden al aangekondigd. “De KNHS heeft de afgelopen jaren haar lidmaatschapsmodel, ontstaan na de fusie, verder ontwikkeld met als gevolg dat er een significant aantal lidmaatschappen is samengevoegd. Per 1 januari 2019 is elk individu nog slechts 1 keer betaald lid van de KNHS”, verklaart de KNHS de daling.

Minder startpassen, starts en wedstrijden

Ook het aantal startpassen, starts en wedstrijden daalden in 2019. De startpassen van 60.277 naar 57.917, de starts van 679.022 naar 652.343 en het aantal wedstrijden van 7.034 naar 6.979.

