Motie sport is essentieel aangenomen

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen waarin beschreven staat dat sporten als essentieel moet worden gezien. De KNHS is al vanaf het begin van de coronacrisis, samen met de FNRS, het POS, NOC*NSF en vele andere partijen bezig om de sportsector, en dus ook paardrijden, essentieel te maken.

De motie is met een grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en roept het kabinet op om te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de lijst van essentiële sectoren. Met het indienen van de motie onderschrijven Kamerleden dat bewegen bijdraagt aan meerdere waarden, waaronder de fysieke waarde, en dat toekomstig beleid juist gericht zou moeten zijn op gezondheid en het voorkomen van ziek zijn.

Praten over vervolgstappen

Dit is een belangrijke stap die we als sector willen benutten. Maar tegelijkertijd spreekt de motie over het ‘onderzoeken van’. Dat betekent dat er nog afspraken met het ministerie van VWS volgen om met hen verder te praten over de vervolgstappen die men gaat nemen en hoe dat proces eruit gaat zien. Daarnaast wordt er nog besproken welke rol het POS, NOC*NSF, KNHS en FNRS kunnen vervullen, oftewel hoe de organisaties gezamenlijk de beleidsmakers kunnen ondersteunen richting het advies om de sportsector tot essentiële sector te verklaren.

Bron: Horses.nl/KNHS