Nederlandse Loterij verbindt zich voor tien jaar aan TeamNL en dus ook TeamNL Paardensport

Nederlandse Loterij is de komende tien jaar hoofdsponsor van TeamNL Paardensport in de disciplines dressuur, springen, eventing en paradressuur. Dat maakt deel uit van een grotere sponsordeal: de Nederlandse Loterij is namelijk hoofdsponsor geworden van TeamNL en daarmee sponsor van 28 bonden die samen met NOC*NSF TeamNL vormen. In het Arnhemse GelreDome hebben 28 sportbonden namens TeamNL de overeenkomst bekrachtigd.

De samenwerking tussen 28 sportbonden, NOC*NSF en de Nederlandse Loterij is uniek. De Nederlandse Loterij levert als hoofdsponsor van TeamNL een substantiële bijdrage aan het realiseren van de ambitie van deze 28 bonden en NOC*NSF om Nederland in beweging te krijgen en over tien jaar het sportiefste land ter wereld te zijn. Deze ambitie is verwoord in de Sportagenda 2032.

Structurele bijdrage aan sport

Het tienjarig contract met Nederlandse Loterij staat los van de vaste, wettelijk geregelde jaarlijkse afdracht vanuit de loterijgelden naar de sport in z’n geheel; afgelopen jaar was dat een recordbedrag van ruim 50,4 miljoen euro. De jaarlijkse afdracht van loterijgelden is onmisbaar bij het organiseren van de sport in Nederland. Met deze sponsorovereenkomst voor de komende tien jaar levert Nederlandse Loterij een structurele extra bijdrage aan de Nederlandse sport en de paardensport.

Uniek partnership in de sport

Patrice Assendelft, Algemeen directeur KNHS: “Dit is een fantastische bijdrage aan de paardensport, juist omdat het gaat om een structurele bijdrage voor de komende tien jaar. Maar ook omdat dit partnership een unieke samenwerking is tussen 28 sportbonden, NOC*NSF en de Nederlandse Loterij. Samen staan we sterker en samen zijn we TeamNL. De bijdrage van de Nederlandse Loterij als hoofdsponsor van TeamNL paardensport is een mooie financiële impuls voor het topsportprogramma van de KNHS. Vanuit TeamNL Paardensport willen we daarmee ook de inspirerende en verbindende kracht van topsport de komende jaren laten zien.”

Nationaal gevoel van trots

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij: “TeamNL verbindt Nederland en zorgt voor een nationaal gevoel van trots, met topprestaties op EK’s, WK’s, de Olympische Spelen en Paralympische Spelen. TeamNL beweegt daarmee een nieuwe generatie om te gaan sporten. De sport is de oprichter van wat Nederlandse Loterij nu is. Door een tienjarige samenwerking aan te gaan met TeamNL versterken we de hele Nederlandse sport en kunnen we nog meer betekenen voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland.”

Arno de Jong, CMO Nederlandse Loterij: “TeamNL is het beste dat ons land 365 dagen per jaar in oranje vertegenwoordigt op internationaal topsportniveau. En daarmee een inspiratie voor iedereen in Nederland. Nederlandse Loterij is historisch verbonden met de Nederlandse sport. We noemen ons niet voor niets de allergrootste supporter van sport. Die band maken we de komende tien jaar nog beter zichtbaar.”

Bron: KNHS/Horses.nl