Nederlandse vierspanrijders goed uit de startblokken

De Nederlandse vierspanrijders zijn in Kronenberg prima van start gegaan in de eerste Internationale samengestelde wedstrijd van dit jaar. Met een fraaie tweede plaats achter Boyd Exell was Bram Chardon de hoogstgeplaatste Nederlander. In het eindklassement had hij een kleine voorsprong op Koos de Ronde en IJsbrand Chardon die op plaats drie en vier eindigden.

De wedstrijd in Kronenberg, waarbij geen publiek aanwezig was, telt mee als kwalificatie voor de Wereldbekerwedstrijden. IJsbrand Chardon stond na de dressuur tweede en won de afsluitende vaardigheid. In de marathon verloor hij echter wat tijd waardoor hij uiteindelijk net naast het podium stond. Koos de Ronde begon zijn wedstrijd met een achtste plaats in de dressuur. Door winst in de marathon en een gedegen vaardigheidsproef klom hij in het klassement naar de derde stek. Bram Chardon reed op alle onderdelen een stabiele en sterke wedstrijd, waardoor hij op de tweede plaats eindigde.

Perspectief

Bondscoach Ad Aarts toonde zich een blij man na afloop van het evenement: “We hebben een mooie wedstrijd gehad in Kronenberg. Bij aankomst werd iedereen getest en de paarden getemperatuurd. Een heleboel regels, maar het was allemaal erg goed georganiseerd.” De wedstrijd leverde de bondscoach meteen al de nodige informatie op. “Het was best een pittige wedstrijd, dus het werd direct zichtbaar wie er doorgetraind hebben en wie er achterover geleund hebben. Je merkt dat de rijders wel even moesten opstarten. Normaal hadden we Exloo als opstartwedstrijd, nu slechts twee trainingen. Je zag dat vooral aan de gretigheid en dat is logisch, want iedereen heeft lang geen wedstrijd gereden. Nu is het de kunst om weer even de rust en het overzicht te houden. Het was zeker een goede start van het seizoen.”

Nederland succesvol

Ook in de andere driesterren rubrieken waren er successen voor TeamNL. De overwinning bij de vierspannen pony’s ging overtuigend naar Marijke Hammink. Antonie ter Harmsel werd tweede bij de tweespannen paard en Melanie van de Bunt greep de winst bij de tweespannen pony’s. In de enkelspanrubrieken won Milou Huisman bij de pony’s en Saskia Siebers bij de paarden. Ingmar Veneman won de wedstrijd voor Para Equestrian.

Bekijk hier alle uitslagen

Bron: Persbericht