Negen dagen KNHS Kampioenschappen breedtesport outdoor 2022

Over een kleine veertien dagen biedt het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo plaats aan de deelnemers van de KNHS Witte van Moort Hippiade 2022. Deze KNHS-kampioenschappen voor de breedtesport vinden over een periode van negen dagen plaats. Op dinsdag 16 augustus begint het evenement met dressuur voor paarden en pony’s. Zaterdag 27 augustus is de finaledag met springen voor de ponycombinaties. Naast dressuur en springen staan het verenigingskampioenschap, voltige en mennen op het programma.

De afgelopen weken hebben ruiters, amazones en verenigingen zich in de provincies op de regiokampioenschappen proberen en weten te plaatsen voor de KNHS-Witte van Moort Hippiade 2022. De Hippiade is het KNHS kampioenschap voor de breedtesport voor paarden en pony’s. Dit evenement vindt dit jaar verspreid over negen dagen plaats op de prachtige terreinen van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Inmiddels zijn de voorbereidingen door organisatiebureau Wivaldi in volle gang.

Climax

Goed presteren op de Hippiade kan een opmaat zijn naar een mooie loopbaan in de sport of sluit bijvoorbeeld een prachtige periode bij de pony’s af. Dat geeft aan de Hippiade altijd een bijzondere sfeer en het evenement geeft ook de mogelijkheid om te wedijveren met ruiters en amazones uit andere delen van het land.

Pony’s

Op de KNHS-Witte van Moort Hippiade zijn de meeste titels te behalen voor de amazones en ruiters in de ponysport. Daar worden de rubrieken weer onderverdeeld in de categorie van de pony. Dat is van A tot en met E. De hoogtemaat van de pony’s is bepalend voor de categorie. Bij het springen op zaterdag 27 augustus wordt er over veel verschillende hoogtes gesprongen. Ook bij dressuur is de grootte van de pony bepalend voor de groepsindeling.

Paarden

Voor de deelnemers aan de KNHS-Witte van Moort Hippiade paarden zijn er in de dressuur titels te winnen in de klassen B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en ZZ-licht. Bij het springen zijn de klassen ingedeeld naar hoogte van de hindernissen. In de hoogste klassen hebben de hindernissen een hoogte van 1.40m. In de overige klassen gaat het over hindernissen van 1.35m, 1.30m, 1.20m, 1.10m en 1.00m.

Mennen en Voltige

Dinsdag 23 augustus is gereserveerd voor de KNHS-Witte van Moort Hippiade mennen. Titels zijn er te verdienen in de dressuur en de vaardigheid voor enkelspan en tweespan in verschillende klassen. De Hippiade voltige is op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus. Er zijn KNHS kampioenschappen voor verenigingen, duo’s en individuele voltigeurs, mannen en vrouwen.

Verenigingskampioenschap en afdelingsdressuur

Een belangrijk onderdeel op de Hippiade is het verenigingskampioenschap. Deze vindt plaats op zaterdag 20 augustus. Op die dag komen de verengingen met een vier-, zes- of achttal aan start en rijden een dressuurproef. In het verenigingskampioenschap worden de resultaten van dressuur en springen van de deelnemers bij elkaar opgeteld. De vereniging die het beste presteert wint de titel in de betreffende klasse.

Bron: persbericht