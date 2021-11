Nieuw vaccinatiebeleid opgenomen in KNHS-wedstrijdreglement

Het vaccinatiebeleid van de KNHS gaat veranderen. Maar geen paniek: het nieuwe vaccinatieplan geldt alleen voor paarden en pony's geboren vanaf 2022 (volgend jaar geboren dus!). De basisvaccinatie gaat naar drie keer.

“De KNHS gaat vanaf 2022 invulling geven aan het gewijzigde vaccinatiebeleid vanuit de Sectorraad Paarden. In het algemeen wedstrijdreglement zal worden opgenomen dat dit gaat gelden voor alle paarden en pony’s geboren vanaf 2022. Hierbij gaat de basisvaccinatie naar 3 keer (2de 21-92 dagen 3de na 6 maanden), waarbij er een startmogelijkheid is na 2de enting. Verdere communicatie en bijscholing voor I&R-officials volgt”, zo meldt de KNHS nadat dit besproken is in de ledenraadsvergadering van afgelopen donderdag.

Bron: KNHS