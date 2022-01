Nieuwe datum bekendmaking KNHS Talent van het Jaar 2021

De bekendmaking van het KNHS Talent van het Jaar 2021 zou plaatsvinden op Jumping Amsterdam. Maar aangezien het evenement door de coronamaatregelen is afgelast, is er een nieuwe datum bedacht waarop de titel wordt toegekend.

Op maandag 31 januari komen de KNHS-talententeam leden bijeen voor een instructiemiddag. Aan het einde van de middag zullen Talententeam ambassadrice Anky van Grunsven en Iris Boelhouwer, directeur Topsport KNHS, de uitslag van de verkiezing bekend maken en de prijzen uitreiken.

Stemmen

De uitslag van de verkiezing KNHS Talent van het Jaar is een optelsom van de publieksstemmen (1/3), de stemmen van de hippische pers (1/3) en leden van het KNHS Trainersplatform (1/3). De scores van deze drie klassementen worden bij elkaar opgeteld. In geval van ex aequo geven de stemmen van het Trainersplatform de doorslag. Stemmen kon tot en met 3 januari 2022.

Bron: KNHS