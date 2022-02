Nieuwe dressuurproeven staan online

De nieuwe dressuurproeven die ingaan op 1 april 2022 staan online. De proeven zijn te vinden in Mijn KNHS. Door de proeven nu al online beschikbaar te stellen, kunnen ruiters en menners zich voorbereiden op de nieuwe proeven. Het KNHS Dressuurproevenboekje is vanaf eind maart te bestellen in de KNHS webshop. De nieuwe proeven zijn vanaf 1 april 2022 ook beschikbaar via de KNHS Dressuurproevenapp. "De komende tijd zullen we op de kanalen van de KNHS extra aandacht geven aan onderdelen uit de gewijzigde proeven", aldus de KNHS.

De nieuwe proeven zijn beschikbaar in de desktopversie van Mijn KNHS. Na inloggen vind je in het hoofdmenu de optie ‘Dressuurproeven’. Vervolgens zijn de proeven in vijf categorieën ingedeeld, te weten: F-proeven, BB t/m ZZ-Licht, ZZ-Zwaar en hoger, de menproeven en de SWM-proeven. Meer informatie over wat er gewijzigd is in de proeven lees je hier.

Dressuurproevenboekje editie 2022

Het nieuwe KNHS Dressuurproevenboekje is vanaf eind maart exclusief te bestellen in de KNHS-webshop. KNHS-leden ontvangen 25% procent korting. “Vanzelfsprekend hadden we het boekje liever eerder aangeboden. Helaas is het door de enorme papierschaarste* niet mogelijk het boekje eerder uit te leveren. In de KNHS-webshop is het mogelijk je mailadres achter te laten. Zodra het boekje beschikbaar is krijg je een seintje dat je kunt bestellen.”

Dressuurproevenapp

Vanaf 1 april 2022 zijn de nieuwe proeven ook beschikbaar via de KNHS Dressuurproevenapp. “Met deze app bereid je je optimaal voor op je dressuurwedstrijd. In de app vind je de protocollen, video’s van de proeven en krijg je tips van de pro. De app beschikt tevens over een handige inspreekfunctie waarmee je je proef in kunt spreken op het tempo van je paard. Vervolgens kun je met oortjes in de proef thuis oefenen zonder voorlezer. De app is te downloaden via de AppStore of Google Play store”, aldus de KNHS

* “De papierschaarste is ontstaan door wereldwijde grondstoftekorten en transportproblemen. Daarnaast is er door de populariteit van online shoppen een grote vraag naar karton ontstaan. Het dressuurproevenboekje wordt in een hele grote oplage gedrukt waardoor er speciaal papier ingekocht moest worden.”

Bron: KNHS