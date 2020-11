Nieuwe gezichten in KNHS Ledenraad

Tijdens de KNHS Ledenraadsvergadering van 12 november a.s. zullen zes nieuwe Ledenraadsleden officieel welkom worden geheten. De uitbreiding van de Ledenraad is een direct gevolg van de statutenwijziging die in mei 2020 is doorgevoerd. De vergadering van 12 november a.s. vindt online plaats.

Onderstaande personen komen als nieuwe vertegenwoordigers in de KNHS Ledenraad.

Roy van den Hoogen

Roy van den Hoogen is voorzitter van het springforum en van uit die functie toegetreden tot de Ledenraad. Van den Hoogen is als ruiter en jurylid actief in de sport en heeft thuis meerdere paarden. “Van 5 maanden tot 24 jaar oud”, zoals hij vertelt. In het dagelijks leven is Van den Hoogen marketingmanager van een IT bedrijf. “Je ziet dat veel vraagstukken die voorbijkomen in de Ledenraad sportgerelateerd zijn. Het is daarom belangrijk dat de sportdisciplines ook op deze manier in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de disciplines brengt de sport denk ik dichter bij het bestuur en de directie.”

Pauline Oudijk

Pauline Oudijk vertegenwoordigt het eventingforum in de KNHS Ledenraad. Oudijk is al ruim 25 jaar actief in de paardensport. Bestuurlijk vervulde zij eerder de rol van secretaris van Kring Utrecht West. Buiten de paardensport is Paulien Oudijk projectleider ruimtelijke ontwikkeling / planoloog. “Ik ben al lang actief in de paardensport, in het begin vooral in de dressuur en het springen. Sinds 2013 ben ik ook gestart in de eventingsport. Voor mij de mooiste tak van de paardensport, dat komt denk ik vooral door de veelzijdigheid en de sportiviteit op de wedstrijden zelf. Ik maak me graag sterk voor de gehele paardensport en de eventing in het bijzonder in de KNHS Ledenraad.”

Joyce Lebon

Joyce Lebon is de sportmanager van het CHIO Rotterdam en zit vanuit die functie in de IHEC, het platform van alle internationaal concours gevende organisaties in Nederland. Lebon vertegenwoordigt in de KNHS Ledenraad het platform van de wedstrijdorganisaties. “Ik vind het belangrijk dat wij als organisatoren van internationale wedstrijden een stem hebben gekregen in de Ledenraad. Daarnaast vind ik het ook interessant om als internationaal georiënteerde organisatie te weten wat er in de breedtesport leeft.”

Janine van Twist

Vanuit haar functie als voorzitter van het Dressuurforum is Janine van Twist toegetreden tot de KNHS Ledenraad. Van Twist is op vele fronten actief binnen de paardensport. Ze is fervent wedstrijdruiter, Grand Prix jurylid, jurylid springen t/m ZZ en betrokken bij diverse bestuurlijke functies. In het dagelijks leven werkt Van Twist als hoofd Projectverwerving bij een middelgroot aannemersbedrijf. “In de KNHS Ledenraad worden met regelmaat sporttechnische vraagstukken behandeld waar een disciplinespecialist meer inzicht in kan geven. Het is goed dat alle facetten van de paardensport in de KNHS Ledenraad nu samenkomen en we samen discipline overstijgend onderwerpen kunnen behandelen. Dat komt de communicatie en de snelheid van beslissen alleen maar ten goede.”

Geert van Wijlick

Ook de recreatiesport heeft een nieuwe vertegenwoordiger in de KNHS Ledenraad. Deze positie wordt ingevuld door Geert van Wijlick. Als voorzitter van de Regio Limburg is Van Wijlick al een bekend gezicht in de Ledenraad. In het voorjaar van 2021 treedt hij af als voorzitter van Limburg en richt hij zich volledig op de recreatiesport. “In feite is iedereen die rijdt of ment met zijn paard in meer of mindere mate een recreant. De recreatiesport vertegenwoordigt een zeer grote groep ruiters die gefaciliteerd moet worden in hun manier van sporten en daar zet ik me in de KNHS Ledenraad graag voor in.”

Tim Moesman

De Hippische ondernemers worden in de KNHS Ledenraad vertegenwoordigd door Tim Moesman. Als instructeur, sporter, bestuurslid van de regio Zuid-Holland en eigenaar van FNRS Manegebedrijf Hippisch Centrum Nootdorp is Moesman betrokken bij alle facetten van de paardensport. Moesman licht toe: “Voor een goede samenwerking tussen de KNHS en FNRS is het belangrijk dat we elkaar begrijpen en de belangen van verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen. In de KNHS Ledenraad wil ik graag optreden als spreekbuis namens alle hippische ondernemers in Nederland. Mijn missie is om bij te dragen aan een sterke sportbond waarbij de paardensporters – op zowel recreatief als wedstrijdniveau -, sportaanbieders, trainers en coaches centraal staan.”

Evi Jeucken

Het Platform Jeugd/Young Leaders wordt in de KNHS Ledenraad vertegenwoordigd door Evi Jeucken. Jeucken volgt momenteel de studie International Food & Agribusiness aan de HAS Hogeschool. Ze is op jonge leeftijd begonnen op de manege en is nu fanatiek recreatieruiter met ambities voor de endurance. “Het is belangrijk dat de paardensport voor de jeugd leuk en aantrekkelijk blijft. Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst ruiters van alle leeftijden op recreatief en topsportniveau blijven paardensporten. Het is daarom goed dat de jeugd wordt vertegenwoordigd in de KNHS Ledenraad. Ik kijk verder dan een bepaalde regio of discipline, maar richt me puur op wat we voor de jeugd kunnen betekenen.”

Bron: KNHS