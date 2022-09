Nieuwe KNHS-directeur Patrice Assendelft stelt zich voor

Per 1 september is Patrice Assendelft de nieuwe algemeen directeur bij de KNHS. De 52-jarige Assendelft was eerder directeur bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, KNMV. Waar hij zestien jaar geleden zonder achtergrond met de motorsport aan die klus begon, is zijn ervaring met paarden niet een geheel onbeschreven blad.

In een kort video-interview met KNHS-medewerker Peter van Pinxteren vertelt hij er meer over. “Ik wilde zelf graag een nieuwe uitdaging aangaan, waarbij ik al mijn ervaring kan gebruiken die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan.”

Bekijk hier de video

Bron: KNHS