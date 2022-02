Niveau hoog in halve finale KNHS FNRS Springcompetitie

Afgelopen weekend kon op zondag 13 februari eindelijk de KNHS-FNRS Springcompetitie 2022 van start gaan. Vanwege de coronamaatregelen moesten de vier regiofinales die gepland stonden in januari worden afgelast, maar de deelnemende manegeruiters hadden zeker niet stil gezeten want het niveau van de halve finale, die plaatsvond bij Stal Groenendaal in Bunschoten, lag zeer hoog.

De halve finale was verdeeld over drie rubrieken S40, S60 en S80 en er kwamen meer dan 130 deelnemers van verschillende ruitersportcentra aan de start. Het werd een spannende strijd waarbij de juryleden hoge scores kwijt konden aan de deelnemers. Er werd heel netjes gereden en het niveau was ten opzichte van de voorgaande jaren erg hoog te noemen. De twintig best geplaatste deelnemers van iedere categorie hebben een startbewijs op zak voor de finale die 27 maart plaatsvindt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. In de finale zal er per categorie worden gestreden om de titel ‘Best springend manegeruiter van het jaar’. Daarnaast strijden alle deelnemers van een ruitersportcentrum samen om de titel ‘Best springend ruitersportcentrum van het jaar’.

Mooie scores

De hoogste score van de dag was voor Emma de Graaf van Stal Groenendaal in de rubriek S80. Met het paard Eureka behaalde ze maar liefst 82 punten en won overtuigend de rubriek. In de rubriek S60 deden ruiters van Manege Beukers goede zaken door op nummer één en twee te eindigden. De winst was voor Alyssa van Wely op het paard Gogo met 80,5 punten. De rubriek S40 werd gewonnen door Sophia Vliegenthart van Manege Groenesteyn die het paard Franky naar een puntentotaal van 77,5 reed.

Klik hier voor een compleet overzicht van de deelnemers die zich hebben gekwalificeerd voor de finale op 27 maart op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Bron: KNHS