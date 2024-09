NK Dressuur 2025 later in seizoen en apart jeugdkampioenschap

De afgelopen zes jaar (2019-2024) vond het NK Dressuur steeds plaats in het laatste weekend van mei, daarmee wordt volgend jaar gebroken. Komend jaar staat het NK Dressuur in Ermelo in het laatste weekend van juli (na CHIO Rotterdam en CHIO Aken) op de agenda. Althans: de kampioenschappen voor senioren, pararuiters, ZZ-Zwaar en Lichte Tour. De jeugd krijgt (waarschijnlijk) een apart kampioenschap.

De KNHS meldt het volgende in een persbericht

‘Het Nederlands kampioenschap dressuur zal in 2025 van 25 tot en met 27 juli verreden worden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Dat weekend zal de titelstrijd voor de Nederlandse senioren, paradressuurruiters en twee KNHS kampioenschappen verreden worden.‘

‘Om organisatorische redenen onuitvoerbaar’

Daarbij wordt de volgende uitleg gegeven: ‘Afgelopen jaren werd het NK voor de senioren en paradressuur gecombineerd met de kampioenschappen voor de jeugd. In 2025 zullen deze kampioenschappen niet samen vallen. Om organisatorische redenen is dat komend seizoen niet uitvoerbaar. Het eerste jeugd EK wordt al vroeg in juli verreden en het Europees kampioenschap van de senioren stond laat in het seizoen gepland. Hoewel de datum van het senioren EK inmiddels niet meer zeker is, willen de organisatie V2-Facility en KNHS vooralsnog aan de vastgelegde passende datum van het NK vasthouden.‘

EK Paradressuur in Ermelo

Waarom de KNHS en organisator V2 Facility niet langer aan de datum in mei (waar de jeugd wél zou kunnen rijden) wil vasthouden, wordt niet gemeld. Het EK Dressuur voor senioren stond eind augustus 2025 gepland, maar inmiddels heeft de organisatie in Šamorín zich teruggetrokken al organisator. Daarmee staat de datum voor het EK ook op losse schroeven.

Het EK paradressuur is onlangs toegewezen aan Ermelo en vindt plaats van 3 tot en met 7 september 2025.

Jeugd NK

De KNHS heeft contact met een aantal wedstrijdorganisaties over de realisatie van het NK dressuur voor de jeugd. Van 25 tot en met 27 juli wordt het Nederlands kampioenschap Zware Tour voor de senioren en paradressuurruiters verreden en daarnaast de KNHS Kampioenschappen Lichte Tour en ZZ-Zwaar.

Bron: Horses.nl/KNHS