KNHS: ‘Steeds weer kleine wijzigingen’

De KNHS en de FNRS hebben het aangekondigde persbericht over de uitwerkingen van de nieuwe maatregelen op de paardensport – bijna een hele dag na de persconferentie en zes uur alvorens de maatregelen ingaan – nog steeds niet gepubliceerd. Dat ligt aan constante wijzigingen en kleine onduidelijkheden.

“We doen ons best om met een verhaal te komen waarop we niet terug hoeven te komen”, vertelt KNHS-persvoorlichter Jantien van Zon. “Gisteravond leek het er op dat we ’s ochtends snel een definitief verhaal konden brengen, maar gedurende de dag kwamen er steeds weer kleine wijzigingen.”

“Achteraf hadden we daar misschien gisteren al iets meer over kunnen zeggen, maar zoals gezegd: in de loop van de dag kwamen de onduidelijkheden steeds weer naar boven.”

Verwachting voor 22.00 uur

Ondertussen is er wel een kleine update geplaatst:

Op dit moment worden de bestaande protocollen op het gebied van sport door de overheid en NOC*NSF verder aangescherpt. KNHS en FNRS wachten deze aanscherping af zodat een juiste doorvertaling van de nieuwe maatregelen voor de paardensport gemaakt kan worden. De verwachting is dat deze beschikbaar zijn voordat de nieuwe maatregelen vanavond ingaan (14 oktober 22 uur).

Hoofdbrekens

De mededeling kwam gisteren niet uit de lucht vallen, maar het kabinetsbesluit om alle sportcompetities per direct stil te leggen zorgt voor hoofdbrekens op de kantoren van meerdere sportbonden, zo meldt de NOS.

NOC*NSF: ‘Geen uitzonderingen’

NOC*NSF is duidelijk volgens de NOS: er komen geen uitzonderingen (buiten de expliciet benoemde uitzonderingen door de overheid).

Vanmorgen werd dat tijdens de onlinevergadering met NOC*NSF en alle bonden al snel duidelijk, volgens de NOS. De boodschap van de sportkoepel is klink en klaar: op het voetbal na vallen alle nationale competities onder de noemer ‘amateursport’.

Bron: Horses.nl/NOS