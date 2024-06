NOC*NSF lanceert campagne ‘Sport gaat niet vanzelf!’

De sportsector vreest voor een financiële kaalslag door de voorgenomen maatregelen in het recent gepubliceerde hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. Ze tornen hiermee aan het fundament van de sport. Dat gaat élke sportclub, sportvereniging, sporter én toeschouwer merken. Dus ook de paardensport. Terwijl we als land in een enorme beweegcrisis zitten. Daarom lanceerde NOC*NSF, waar de KNHS onderdeel van is, samen met Platform Ondernemende Sportaanbieders waar de FNRS onderdeel van is, een campagne ‘Sport gaat niet vanzelf!’.

Topsporters Koen Beijen, Mariska Beijer, Danny Makkelie en Menno van Gorp doen een brede oproep aan politiek Den Haag: Zet de kracht van sport in voor een sterker Nederland. Op alle relevante beleidsterreinen. En breek met de nieuwe plannen het fundament van de sport niet af! Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!

Toegankelijk en betaalbaar

Sportclubs zetten hun deuren open voor de hele samenleving, maar ze staan onder grote druk. Want dan moeten er wel voldoende vrijwilligers en coaches zijn. En sport moet ook toegankelijk en betaalbaar zijn en blijven voor mensen met een kleine portemonnee. Zodat iederéén met plezier kan sporten. Zodat sportclubs topsport-talent kunnen voortbrengen. En iedereen, ook in de toekomst, kan juichen voor topsport en TeamNL.

Stimuleer vrijwilligers en professionals

Scheidsrechter Danny Makkelie: “De sport kan veel zelf. Maar er komt ook steeds meer op sportclubs af. Stimuleer vrijwilligerswerk en versimpel de regels voor sportverenigingen. Zorg voor aantrekkelijke banen in de sport, zodat professionals vrijwilligers kunnen ondersteunen.”

Ontwikkeling coaches

Hockeyer Koen Bijen: “Investeer in de ontwikkeling van trainers en coaches. Op élk niveau. Van de mini’s tot aan topsport. Met goede trainers en coaches kan iedereen met plezier sporten. En kunnen sportclubs topsport-talent voortbrengen. Zodat we ook in de toekomst als TeamNL blijven presteren en inspireren.”

Ruimte om te sporten

Rolstoelbasketbalster Mariska Beijer: “De ruimte om te sporten staat onder druk. Neem sport mee bij het inrichten van de publieke ruimte. En in het natuurbeleid. Zodat iedereen de kans krijgt om te kunnen sporten.”

Sport en beweging voor iedereen

Breakdancer en sportondernemer Menno van Gorp: “Sport en beweging moet voor iedereen toegankelijk zijn, zodat iedereen echt mee kan doen. Want sporten is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Investeer in sportdeelname, zodat ook iedereen met een kleine portemonnee de kans krijgt om te sporten en bewegen.”

Bron: KNHS / NOC*NSF