NRC peutert één en ander los over ontslag Rob Ehrens

NRC Handelsblad publiceerde vandaag een paginagroot artikel over de beëindiging van de samenwerking met Rob Ehrens door de KNHS. In het artikel met de kop 'Oud-springruiter Lansink past beter bij deze tijd dan zijn voorganger' kreeg NRC-redacteur Danielle Pinedo één en ander losgepeuterd over het ontslag van Ehrens dat nog niet eerder werd opgeschreven.

Zo weerspreekt Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS, dat de bondscoach nooit eerder met kritische geluiden geconfronteerd is. Haar voorganger Maarten van der Heijden zou meerdere keren met hem hebben besproken dat er zaken moesten veranderen. Die bewering maakt Ehrens nog steeds boos.

Ruiters

In het artikel komen ook verschillende ruiters aan het woord, die bevestigen dat de bondscoach in het ongewisse gelaten werd wat betreft de kritiek op zijn functioneren. Maikel van der Vleuten vertelt onder andere dat zijn collega’s met hém over Ehrens spraken, maar niet direct naar de bondscoach stapten.

Frank Schuttert zegt dat hij (en ook collega-ruiters) vond dat Ehrens wel wat meer aanwezig mocht zijn bij wedstrijden. Met name de Global Champions Tour-wedstrijden. De ruiters hebben ook aangedrongen op een assistent voor Ehrens. Volgens KNHS is die assistent ook aangeboden, volgens Ehrens zelf niet.

Lees het hele artikel hier

Bron: NRC Handelsblad