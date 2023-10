Ontdek, leer en deel tijdens de KNHS Congresweek!

Dompel jezelf onder in een week vol inspiratie en kennis tijdens de KNHS Congresweek, waar de maar liefst 7 unieke congressen organiseert. Van 28 oktober tot en met 5 november staat het Nationaal Hippisch Centrum in het teken van vernieuwing, verdieping en ontmoeting. Je koopt je kaarten voor deze interessante dagen nu met 20% stapelkorting. Wat je kunt verwachten per dag? Bekijk de dagindeling hieronder!

Trainersseminar Springen – 28 oktober

Dit jaar staat het Trainersseminar Springen in het teken van ‘100 jaar KNHS en Springen’. Maak kennis met de visie van Nederlandse toptrainer en oud-Olympisch ruiter Piet Raijmakers. Ervaar trainingsblokken op verschillende niveaus en thema’s. Samen met Piet loop je de opleiding van ruiter en paard in de springsport door van breedtesport tot topsportniveau aan de hand van praktische voorbeelden en een training in de baan op het hoogste niveau.

Instructeurscongres – 28 oktober

Ontdek ‘De instructeur van de toekomst’ tijdens het Instructeurscongres van dit jaar. Verdiep je in welzijn en innovatie gekoppeld aan training en krijg praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. Met het bijwonen van dit congres verdien je als licentiehouder 50 licentiepunten terwijl je leert van experts als Steven Pont en Jesse Drent.

Officialsdag – 29 oktober

Op zondag 29 oktober vindt op het Nationaal Hippisch centrum tijdens de congresweek de Officialsdag plaats. Met onderwerpen als een veilig sportklimaat, dierenwelzijn en de toekomst van de paardensport kan je onder het genot van en hapje en een drankje samen met andere officials kennis opdoen en uitwisselen. Ook kan je praktisch aan de slag met een ritje op simulatipaard Joker of leer je meer over het objectiever beoordelen van een proef door middel van eye-tracking. Deze dag is gratis en exclusief bedoeld voor KNHS Officials.

Innovatiedag – 1 november

De KNHS kijkt naar de toekomst. Tijdens deze eerste editie van de innovatiedag kan je je laten inspireren door innovatieve oplossingen voor wedstrijdrijden, buitenrijden en de paardenhouderij. In de afgelopen jaren is er veel veranderd, maar waar gaan we in de toekomst heen? Kijk mee met de “Equithon”, de finaledag van de Hackathon voor de paardensector waar deelnemers vanuit het bedrijfsleven, scholieren en data scientists met elkaar samenwerken aan het bedenken van toekomstige oplossingen voor hippische vraagstukken van nu. Ervaar in de middag hoe Grand-Prix ruiters gebruik maken van innovatie tijdens hun training en hoe dierenartsen innovatie inzetten om paardenwelzijn te waarborgen. Ben jij erbij?

Welzijnsdag – 3 november

Met interessante lezingen en toffe demo’s en clinics van vooraanstaande paardenwetenschappers, dierenartsen en ruiters optimaliseer je jouw kennis over het welzijn van je paard tijdens het rijden en trainen. Leer en geniet van Tristan Tucker, Gemma Pearson, Kathalijne Visser, Fenna Westerduin, Machteld van Dierendonck en Roos Dyson of ga direct praktisch aan de gang en verbeter je houding en zit tijdens de interactieve demonstraties.

Bestuurdersdag – 4 november

Een dag vol inspiratie, kennisdeling en tools voor bestuurders van onze georganiseerde paardensport. Tijdens de bestuurdersdag ontmoet je experts en bereid je je voor op de toekomst van jouw vereniging. Interessante workshops zoals ‘Duurzame accomodaties’ geven handvatten om direct binnen jouw vereniging mee aan de slag te gaan. Bestaat jouw vereniging dit jaar net als de KNHS 100 jaar? Tijdens dit congres vieren we samen met jullie het jubileum van deze verenigingen. Deze dag is gratis en exclusief bedoeld voor KNHS bestuurders.

Trainersseminar Dressuur – 5 november

Duik in de wereld van ‘100 jaar KNHS en Dressuur’. Tijdens het Trainersseminar Dressuur leer je meer over de ontwikkeling van ruiter en paard binnen de dressuursport. Onder andere Imke Schellekens-Bartels, Tineke Bartels, Alex van Silfhout en Monique Peutz leren jou tijdens dit seminar alles over het ontwikkelen van een goede basis, maar ook duik je dieper in de technische vaardigheden die je nodig hebt voor het rijden op hoger niveau. Imke Schellekens-Bartels: “Een goede opleiding van onze jeugd zorgt voor een stabiele basis voor de rest van hun ‘paarden’ carrière.”

