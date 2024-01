Overzicht belangrijke hippische evenementen 2024

Voor de ruiters van TeamNL staat 2024 in het teken van de Olympische Spelen in Parijs. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Naast een overzicht van de internationale topevenementen, is er uiteraard ook aandacht voor de diverse Nederlandse kampioenschappen en KNHS kampioenschappen.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste hippische evenementen in 2024:

Olympische Spelen – 27 juli t/m 6 augustus

27 t/m 29 juli Eventing

30 juli t/m 4 augustus Dressuur

1 t/m 6 augustus Springen

Paralympische Spelen – 18 augustus t/m 8 september

2 t/m 7 september Paradressuur

Wereldkampioenschappen

15 t/m 21 juli: Bern CH-M-V WCupQ WK Voltige

4 t/m 8 september: Ermelo WK Jonge Dressuurpaarden CH-M-YH-D

4 t/m 8 september: Szilvásvárad (Hon) WK Mennen Vierspannen CH-M-A 4

7 t/m 10 september: Monpazier (Fra) WK Endurance CH-M-E

19 t/ 22 september: Le Pin au Haras (Fra) WK Mennen Enkelspannen CH-M-A 1

18 t/m 22 september: Lanaken (Bel) WK Jonge Springpaarden CH-M-YH-S

26 t/m 29 september: Lamotte Beuvron (Fra) WK Jonge Menpaarden CH-M-YH-A

17 t/m 20 oktober: Le Lion d’Angers (Fra) WK Jonge Eventingpaarden CH-M-YH-CCI3*-L, CH-M-YH-CCI2*-L

Europese Kampioenschappen

10 t/m 14 juli: San Giovanni in Marignano (Ita) EK Springen Veteranen CH-EU-V-S

15 t/m 21 juli: Kronenberg (Ned) EK Springen Young Riders, Junioren en Children CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S

15 t/m 21 juli: Bern (Zwi) EK Voltige Young Vaulters en Junioren CH-EU-Y-V, CH-EU-J-V

16 t/m 21 juli: St. Margarethen (Oos) EK Dressuur Young Riders en U25 CH-EU-Y-D, CH-EU-U25-D

22 t/m 28 juli: Flyinge (Zwe) EK Mennen Jeugd CH-EU-U25-H-A 1, CH-EU-U25-P-A 2, CH-EU-U25-P-A 1, CH-EU-J-P-A 2, CH-EU-J-P-A 1, CH-EU-Ch-P-A 1, CH-EU-U25JCh-A

25 t/m 28 juli: Opglabbeek (Bel) EK Springen pony’s en Dressuur Junioren, Children en Pony’s CH-EU-P-S, CH-EU-J-D, CH-EU-Ch-D, CH-EU-P-D

31 juli t/m 4 augustus: Westerstede (Dui) EK Eventing Pony’s CH-EU-P-CCIP2-L

21 t/m 25 augustus: Strzegom (Pol) EK Eventing Young Riders en Junioren CH-EU-Y-CCI3*-L, CH-EU-J-CCI2*-L

26 t/m 29 september: Arborea (Ita) EK Endurance Young Riders en Junioren CH-EU-YJ-E 120

Nederlandse Kampioenschappen

24 t/m 28 april: Deurne NK Springen Senioren, Young Riders, Junioren en Children

26 t/m 28 april: CVI Ermelo NK Voltige

23 t/m 26 mei: Ermelo NK Dressuur Senioren, Young Riders, Junioren, Children en Para-dressuur

6 t/m 9 juni: Maarsbergen NK Eventing Young Riders en Junioren

28 t/m 30 juni: Harich NK Enkelspan en Tweespan

9 t/m 11 augustus: Wierden NK Mennen Pony’s

25 t/m 28 juli: Beekbergen NK Mennen Vierspannen & Para Mennen

10 t/m 13 oktober: Boekelo NK Eventing senioren CCI4*L

NK Endurance (nog niet bekend)

Belangrijke internationale wedstrijden/series

FEI Longines Wereldbekerwedstrijden springen

Seizoen 2023/2024 West Europese League

10 t/m 14 januari: CSI5*-W Basel, St. Jakobshalle (Zwitserland)

18 t/m 21 januari: CSI5*-W Leipzig (Duitsland)

25 t/m 28 januari: CSI5*-W Amsterdam, Jumping Amsterdam

1 t/m 4 februari: CSI5*-W Bordeaux (Frankrijk)

21 t/m 25 februari: CSI5*-W Göteborg (Zweden)

16 t/m 20 april: FINALE CSI-W Final Riyadh (KSA)



Seizoen 2024/2025 West Europese League

16 t/m 20 oktober: CSI5*-W Oslo (Noorwegen

24 t/m 27 oktober: CSI5*-W Helsinki (Finland)

30 oktober t/m 3 november: CSI5*-W Lyon (Frankrijk)

7 t/m 10 november: CSI5*-W Verona (Italië)

13 t/m 17 november: CSI5*-W Stuttgart (Duitsland)

28 november t/m 1 december: CSI5*-W Madrid (Spanje)

6 t/m 8 december: CSI5*-W La Coruña (Spanje)

17 t/m 23 december: CSI5*-W London – Excel (Groot-Brittannië)

26 t/m 30 december: CSI5*-W Mechelen (België)

FEI Longines wereldbekerwedstrijden dressuur

Seizoen 2023/2024 West Europese League

10 t/m 14 januari: CDI-W Basel (Zwitserland)

25 t/m 28 januari: CDI-W Amsterdam, Jumping Amsterdam

15 t/m 18 februari: CDI-W Neumünster (Duitsland)

21 t/m 25 februari: CDI-W Göteborg (Zweden)

7 t/m 10 maart: CDI-W ’s-Hertogenbosch Dutch Masters Indoor Brabant

16 t/m 20 april: FINALE CSI-W Final Final Riyadh (KSA)



Seizoen 2024/2025 West Europese League

16 t/m 20 oktober: CDI-W Herning (Denemarken)

30 oktober t/m 3 november: CDI-W Lyon (Frankrijk)

13 t/m 17 november: CDI-W Stuttgart (Duitsland)

28 november t/m 1 december: CDI-W Madrid (Spanje)

17 t/m 23 december: CDI-W London – Excel (Groot-Brittannië)

26 t/m 30 december: CDI-W Mechelen (België)

FEI Wereldbekerwedstrijden vierspannen

Seizoen 2023/2024

18 t/m 21 januari: CAI-W Leipzig (Duitsland)

1 t/m 4 februari: CAI-W Final Bordeaux (Frankrijk)

30 oktober t/m 3 november: CAI-W Lyon (Frankrijk)

7 t/m 10 november: CAI-W Maastricht Jumping Indoor Maastricht

13 t/m 17 november: CAI-W Stuttgart (Duitsland)

28 november t/m 1 december: CAI-W Stockholm (Zweden)

12 t/m 105 december: CAI-W Geneva (Zwitserland)

17 t/m 23 december: CAI-W London – Excel (Groot-Brittannië)

26 t/m 30 december: CAI-W Mechelen (België)

FEI Wereldbeker final Voltige

10 t/m 14 januari: Bazel (Zwi)

Longines League of Nations springen

7 t/m 11 februari: Abu Dhabi (UAE) CSIO5*-LLN

19 t/m 23 maart: Ocala, FL (WEC) (USA) CSIO5*-LLN

30 mei t/m 2 juni: St Gallen (Zwitserland) St Gallen CSIO5*-LLN

20 t/m 23 juni: Rotterdam CHIO Rotterdam CSIO5*-LLN

3 t/m 6 oktober: Barcelona (Spanje) CSIO5*-LLN finale

Belangrijkste 5* Nations cup

22 t/m 26 mei: Rome (Italië) CSIO5*

5 t/m 9 juni: La Baule (Frankrijk) CSIO5*

2 t/m 7 juli: Aachen CHIO Aachen CSIO5*

11 t/m 14 juli: Falsterbo (Zweden) CSIO5*

24 t/m 28 juli: Hickstead (Groot-BrittannIë) CSIO5*

14 t/m 18 augustus: Dublin (Ierland) CSIO5*

28 augustus t/m 1 september: Brussel (België) CSIO5*

4 t/m 8 september: Calgary Spruce Meadows CSIO5*

FEI Nations cup dressuur

2 t/m 5 mei: Compiegne (Frankrijk) CDIO5*-NC

14 t/m 18 mei: Budapest region – Pilisjászfalu (Hongarije) CDIO5*-NC

20 t/m 23 juni: Rotterdam CHIO Rotterdam CDIO5*-NC

2 t/m 7 juli: Aachen CHIO Aachen CDIO5*-NC

11 t/m 14 juli: Falsterbo (Zweden) CDIO5*-NC

FEI Nations cup eventing

15 t/m 17 maart: Montelibretti (Italië) CCIO4*-NC-S

17 t/m 19 mei: Chatsworth (Groot-Brittannië) CCIO4*-NC-S

29 mei t/m 2 juni: Millstreet (Ierland) CCIO4*-NC-S

6 t/m 9 juni: Avenches (Zwitserland) CCIO4*-NC-S

19 t/m 23 juni: Strzegom (Polen) CCIO4*-NC-S

11 t/m 15 juli: Jardy (Frankkrijk) CCIO4*-NC-S

15 t/m 18 augustus: Arville (België) CCIO4*-NC-S

10 t/m 13 oktober: Boekelo, Military Boekelo CCIO4*-NC-L Finale

FEI World Cup Qualifier en Nations Cup mennen

17 t/m 21 april: Kronenberg Horse Driving Kronenberg

30 april t/m 5 mei: Windsor (Groot-Brittannië) CAIO4*-H4 WCupQ Royal Windsor Horseshow

23 t/m 26 mei: Saumur (Frankrijk) CAIO4*-H4 WCupQ

5 t/ 9 juni: Valkenswaard Driving Valkenswaard International CAI3*-H4 WCupQ

2 t/m 7 juli: Aken (Duitsland) CHIO Aachen CAIO4*-H4 WCupQ

25 t/m 28 juli: Beekbergen Paardenspektakel Beekbergen CAIO4*-H4 WCupQ

Internationale wedstijden in Nederland

Januari

3 t/m 6 januari: Groningen, IICH Groningen, CSI2*, CSI1*

25 t/m 28 januari: Amsterdam, Jumping Amsterdam, CSI5*-W, CSIU25-A, CDI-W, CDIU25

24 t/m 28 januari: Kronenberg, De Peelbergen, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

Februari

21 t/m 25 februari: Kronenberg, De Peelbergen, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

Maart

7 t/m 10 maart: ’s-Hertogenbosch Dutch Masters Indoor Brabant CSI5*, CDI3*, CDI1*, CDI-W

20 t/m 24 maart: Kronenberg Grandorse Eventing CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S

27 t/m 31 maart: Exloo Hippisch Centrum Exloo CAI3*-H4, CAI2*-H4, CAI3*-H2, CAI2*-H2, CAI3*-H1, CAI2*-H1, CAI3*-P4, CAI2*-P4, CAI3*-P2, CAI2*-P2, CAI3*-P1, CAI2*-P1

April

3 t/m 6 april: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

10 t/m 13 april: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

11 t/m 14 april: Oudkarspel North Holland Horse Trials CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIOP2-L

11 t/m 14 april: Tolbert Top Dressage Tolbert CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25

17 t/m 21 april: Kronenberg Horse Driving Kronenberg CAI3*-H4 WCupQ, CAI2*-H4, CAI3*-H2, CAI2*-H2, CAI3*-H1, CAI2*-H1, CAI3*-P4, CAI2*-P4, CAI3*-P2, CAI2*-P2, CAI3*-P1, CAI2*-P1

26 t/m 28 april: Ermelo CVI ErmeloCVI3* WCupQ, CVIY2*, CVIJ2*

30 april t/m 4 mei: Ermelo CSI2*, CSI1*, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A

Mei

1 t/m 5 mei: Exloo CDI Exloo CDI3*, CDI2*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU2

8 t/m 11 mei: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

9 t/m 12 mei: Eindhoven CSI Eindhoven CSI3*, CSI1*, CSIYH1*

10 t/m 12 mei: Valkenswaard Tops International CSI2*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A

10 t/m 12 mei: Ede Horse Trials Ede CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S

12 t/m 12 mei: Well Endurance Vereniging CEI1* 100, CEIYJ1* 100

15 t/m 19 mei: Kronenberg De PeelbergenCSIO3*-NC EEF RQ, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

15 t/m 19 mei: Wierden Outdoor Wierden CSI2*, CSI1*

22 t/m 26 mei: Kronenberg De Peelbergen CSI1*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A

28 mei t/m juni: Zuidwolde De Wolden CSIOY NC-Y, CSIOJ NC-Y, CSIYJ-A, CSIOCh NC-Y, CSIOP NC-Y

29 mei t/m 2 juni: Kronenberg Grandorse Eventing CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S

30 mei t/m 2 juni: Kessel Jumping Peel & Maas CSI3*, CSI1*, CSIYH1*

Juni

5 t/m 8 juni: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

5 t/m 9 juni: Tubbergen Jumping Schröder Tubbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1*

5 t/m 9 juni: Valkenswaard Driving Valkenswaard International CAI3*-H4 WCupQ, CAI3*-H2

6 t/m 8 juni: Maarsbergen Maarsbergen Horse Trials CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro

12 t/m 16 juni: Lichtenvoorde Jumping de Achterhoek CSI3*, CSI1*

13 t/m 16 juni: Kronenberg De Peelbergen CPEDI3*, CPEDI2*

20 t/m 23 juni: Rotterdam CHIO Rotterdam CSIO5*-LLN, CDIO5*-NC

26 t/m 29 juni: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

27 t/m 30 juni: Harich Driving Gaasterland CAI3*-H2, CAI2*-H2, CAI3*-H1, CAI2*-H1, CAI3*-P4, CAI2*-P4, CAI3*-P2, CAI2*-P2, CAI3*-P1, CAI2*-P1

27 t/m 30 juni: Geesteren CSI Twente CSI4*, CSI1, CSIYH1

Juli

3 t/m 7 juli: Ommen Jumping de Driehoek CSI3*, CSI1*, CSIYH1*

3 t/m 6 juli: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

12 t/m 14 juli: Valkenswaard Tops International CSI5*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*

17 t/m 21 juli: Zuidwolde CH De Wolden CH-EU-Y-S, CH-EU-J-S, CH-EU-Ch-S

18 t/m 21 juli: Deurne Green Valley Estate CPEDI3*, CPEDI2*

18 t/m 20 juli: Emmeloord Eventing Emmeloord CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro

24 t/m 28 juli: Kronenberg De Peelbergen CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25

24 t/m 28 juli: Zuidwolde CH De Wolden CSI2*, CSI1*, CSIYH1*

25 t/m 28 juli: Beekbergen Paardenspektakel Beekbergen CAIO4*-H4 WCupQ, CAI2*-H4, CAI3*-H2

26 t/m 28 juli: Valkenswaard Tops International CSI4*, CSI2*, CSI1, CSIYH1

Augustus

7 t/m 11 augustus: Houten CSI Houten CSI2*, CSI1*

9 t/m 11 augustus: Valkenswaard Tops International CSI4*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*

14 t/m 17 augustus: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

21 t/m 24 augustus: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

18 t/m 20 augustus: Valkenswaard Tops International CSI5*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*

27 augustus t/m 1 september: Exloo Hippisch Centrum Exloo CSI2, CSI1

September

4 t/m 7 september: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

4 t/m 8 september: Breda CCI4*-S, CCI2*-S

4 t/m 8 september: Ermelo WK Jonge Dressuurpaarden CH-M-YH-D

11 t/m 14 september: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

18 t/m 22 september: Deurne Green Valley Estate CSI2*, CSI1*

26 t/m 29 september: Valkenswaard Tops International CSI2*, CSIYH2* 7yo, CSIYH2* incl. 8yo, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 5yo

Oktober

10 t/m 13 oktober: Boekelo Military Boekelo CCIO4*-NC-L

16 t/m 20 oktober: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

23 t/m 27 oktober: Kronenberg Grandorse Eventing CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro

24 t/m 27 oktober: Leeuwarden Indoor FrieslandCDI3*, CDI1*

30 oktober t/m 2 november: Leeuwarden Indoor Friesland CSI3*, CSI1*

30 oktober t/m 3 november: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

November

6 t/m 11 november: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

7 t/m 10 november: Maastricht Jumping Indoor Maastricht CSI4*, CSI1*, CAI-W

20 t/m 24 november: Lichtenvoorde Jumping de Achterhoek SIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A, CSIU25YJ-A

27 november t/m 1 december: Lichtenvoorde Jumping de Achterhoek CSI2*, CSI1*

27 november t/m 1 december: Kronenberg De Peelbergen CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25

December

4 t/m 4 december: Kronenberg De Peelbergen CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

11 t/m 15 december: Kronenberg De Peelbergen CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo

Verklaring wedstrijdcodes: C = Concours, I = Internationaal, O = Landenwedstrijd, YR = Young Riders, J = Junioren, Ch = Children, P = Pony’s, YH = Jonge Paarden, PE = Aangepaste sporten, D = Dressuur, S = Springen, C = Eventing, R = Reining, E = Endurance, V = Voltige, A (bij CAI) = Mennen, W = Wereldbeker

KNHS Kampioenschappen

Indoorkampioenschappen

23 februari: KNHS Indoor Kampioenschappen dressuur paarden B, L1, L2

24 Februari: KNHS Indoor Kampioenschappen dressuur pony’s B, L1, L2, Z1 cat. D/E

1 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen dressuur paarden M1, M2

2 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen dressuur pony’s M1, M2, Z1/Z2 cat. C, Z2 cat. D/E

3 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen dressuur paarden Z1, Z2, ZZL

15 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen springen pony’s 0.50, 0.60 cat. A/B, 0.70 cat. C, 0.80 cat. D/E

16 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen springen pony’s 0.70 cat. A/B, 0.80, 0.90, 1.00 cat. C 0.90, 1.00 cat. D/E

22 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen springen paarden 1.20, 1.30. 1.35, 1.40

23 maart: KNHS Indoor Kampioenschappen springen paarden en pony’s 1.10, 1.20, 1.30 cat. D/E, 1.00, 1.10 paarden

Hippiade

13 augustus: Mennen

15 augustus: Dressuur

16 augustus: Dressuur en Voltige

17 augustus: Dressuur en Voltige

18 augustus: Dressuur

22 augustus: Springen

23 augustus: Springen

24 augustus: Springen

Samengesteld mennen

7 en 8 september: Wenum Wiesel klasse L en M

Eventing

7 september: Gelselaar eventing pony’s B t/m Z

26 t/m 29 september: Varsseveld CCI3*-S

19 oktober: Hattem paarden B t/m Z

De datum en locatie voor de kampioenschappen voor jonge paarden zijn nog niet bekend.

Endurance

Datum en locatie van de KNHS Endurance kampioenschappen zijn nog niet bekend.

