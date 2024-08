Het hoogtepunt van het landelijke paardensportseizoen, de Hippiade, is in volle gang. In het eerste weekend staan de KNHS-dressuurkampioenschappen en de KNHS-voltigekampioenschappen op het programma, het tweede weekend wordt er gesprongen in Ermelo. De menkampioenschappen zijn (in verband met de hitte) verplaatst naar september.