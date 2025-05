Paardensport in top drie meest beoefende sporten bij jongeren

NOC*NSF heeft het jaarlijkse rapport ‘Zo sport Nederland’ gepubliceerd, met daarin alle relevante gegevens over sportend Nederland in 2024. In de resultaten van dit onderzoek komen ook cijfers over de paardensport naar voren. Zo staat de paardensport op de derde plaats bij de meeste beoefende sporten door jongeren en is de paardensport daarnaast gegroeid in het aantal beoefenaars.

Volgens de NOC*NSF rapportage bedraagt de groei van het aantal beoefenaars 23.000 in totaal. Door juist een daling bij een paar andere sporten is de paardensport in 2024 met twee plekken gestegen in de top 10 van meest beoefende sporten door vrouwen naar de achtste positie. Een groot deel van de genoemde stijging komt op het conto van jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Een plus van 13.000 beoefenaars brengt de paardensport in deze categorie de top drie binnen.

Ledendaling KNHS

Door een bekende reden, namelijk het beëindigen van de samenwerking door de FNRS, kent de KNHS vooral aan het eind van 2024 een daling van het aantal leden, met een totaal van 11.000. Desalniettemin staat de paardensportbond nog altijd in de top 10 van grootste sportbonden van Nederland, net als het jaar ervoor op plek zeven.

Sportdeelname Index

De aantallen sporters in deze rapportage komen voort uit de zogenaamde NOC*NSF Sportdeelname Index (SDI). Sinds 2013 wordt de sportdeelname maandelijks gemeten onder inwoners in Nederland van 5 tot en met 80 jaar. De SDI is gebaseerd op de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Sporters zijn mensen die gedurende één maand of langer vier keer of vaker hebben gesport. Het verschil met de RSO is dat in de rapportage de term sporters wordt gebruikt voor wekelijkse sporters (vier keer per maand of vaker) in plaats van maandelijkse sporters (minimaal één keer per maand), zoals beschreven in de RSO.

Lees hier het hele rapport

Bron: KNHS / NOC*NSF