Paardrijden.nl van de KNHS is live: online winstpunten halen

Horses.nl maakte afgelopen weekend al bekend dat de KNHS bezig was met de ontwikkeling van de Paardrijden.nl-app en toen ontstond er ook al kritiek. Vandaag is deze app, die voorlopig nog enkel in de Apple-store beschikbaar is, officieel gelanceerd. De KNHS heeft dit platform in drie weken tijd ontwikkeld en start als pilot gedurende de coronacrisis.

Paardrijden.nl bestaat uit een website en een app. Via de app kunnen proeven worden ingestuurd tot en met M2 niveau. Adrianne van Waardenberg, manager wedstrijdsport bij de KNHS, vertelt: “Door de coronacrisis kunnen we voorlopig geen wedstrijden rijden, maar paarden moeten voor hun welzijn wel voldoende beweging krijgen. Om ruiters te kunnen blijven helpen met het rijden en trainen van paarden hebben we daarom paardrijden.nl ontwikkeld. Hierbij zijn de geldende maatregelen van de overheid leidend. We gaan vandaag live met het eerste gedeelte. De komende tijd blijven we het platform door ontwikkelen met trainingsmodules.”

Voorwaarden

Een proef insturen om te laten beoordelen werkt eenvoudig, maar je moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is deelname alleen mogelijk met een startpas en moet je in de video de datum van opname noemen en je paardenpaspoort laten zien. De proef moet uit het hoofd gereden worden omdat je niet met meer dan twee personen bij elkaar mag zijn. Hoe je kunt deelnemen wordt in drie stappen uitgelegd op paardrijden.nl of in de paardrijden.nl app.

Stap 1: schrijf je in via Mijn KNHS app

Stap 2: download de paardrijden.nl app*, neem alle voorwaarden goed door en maak een video van je proef

Stap 3: stuur je video via de paardrijden.nl app in

Drie dagen uitslag

Je krijgt binnen drie dagen de uitslag van de proef, door middel van een ingevuld protocol, te zien in Mijn KNHS onder uitslagen en mijn wedstrijdhistorie. Er kunnen winstpunten verdiend worden. Er wordt geen klassement opgemaakt.

Hors Concours

Je kunt je proef ook Hors Concours insturen als je het platform wilt gebruiken voor oefendressuur. Een jurylid zal dan wel de proef beoordelen, maar er worden geen winstpunten toegekend. In Mijn KNHS is altijd terug te zien of winstpunten behaald zijn via paardrijden.nl (online event) of via een reguliere wedstrijd.

Trainingsadvies

Voor ruiters die graag deskundig advies willen over de training van hun paard of over hun rijtechniek kan er binnenkort gebruik worden gemaakt van de trainingsmodule op paardrijden.nl. Ruiters kunnen een onderdeel van hun training waar ze advies over willen hebben door middel van een video insturen en zij krijgen dan vervolgens advies van ten minste KNHS niveau 4 instructeurs of één van de KNHS bondscoaches.

