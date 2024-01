Plannen voor N.O.P. Talent gepresenteerd tijden eerste Owners Welcome bijeenkomst

In de inspirerende omgeving van Jumping Amsterdam werd vrijdagavond 26 januari de eerste bijeenkomt van het Owners Welcome Program georganiseerd. Eigenaren van TeamNL paarden uit de disciplines dressuur en springen kwamen bijeen om te genieten van topsport en meer. Na het welkom van Irene Verheul; sportief directeur Jumping Amsterdam, nam Andre Cats –de aanwezigen mee in een inspirerende sessie richting Parijs 2024. Speciaal moment was ook de presentatie van het N.O.P. Talent plan door Hidde Frankena.

Andre Cats – directeur Topsport TeamNL/NOC*NSF – was vol lof over de paardensport en bracht nog eens in herinnering dat de paardensport de eerste was die alle mogelijke startplaatsen voor de Spelen van 2024 had binnengehaald. “Jullie zijn een geweldige sport, ik heb wel eens het idee dat jullie dat zelf onderschatten, het is echt een sport om trots op te zijn. We gaan er nu met elkaar alles aan doen om te zorgen voor het meest optimale prestatieklimaat. Geen excuses en alle puntjes op de i.” Ook memoreerden Cats ook nog even de Olympische Spelen van 100 jaar geleden. In 1924 was er dubbel goud voor de Nederlandse paardensport in de eventing.

N.O.P. Talent

Op dit moment heeft de Stichting N.O.P. 14 paarden vastgelegd die daarmee behouden blijven voor TeamNL richting de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. Daarnaast wil de stichting N.O.P. afspraken realiseren met eigenaren om jonge talentvolle combinaties te behouden voor TeamNL. Daarom lanceert de stichting de pilot N.O.P. Talent (N.O.P.T.); een pilot waarin het N.O.P. zoekt naar jonge talentvolle dressuurcombinaties in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar.

Op aangeven van een adviescommissie – voorgezeten door de bondscoach – kunnen maximaal drie toptalenten uit de dressuursport worden voorgedragen aan het N.O.P. bestuur om in aanmerking te komen voor ondersteuning N.O.P.T voor een jaar. Uiteraard moet het hier gaan om toptalent met de potentie om door te groeien naar het allerhoogste niveau. Voor verdere ontwikkeling van de combinatie krijgen de N.O.P. Talenten een ontwikkelbudget toegewezen. Daarnaast mag het paard het suffix N.O.P.T. dragen.

Meer informatie over deze N.O.P. Talent certificering en de selectie van potentiële paarden die er mogelijk voor in aanmerking komen volgt later.

Owners Welcome Program

Het Owners Welcome Program is een initiatief van de, Jumping Amsterdam, The Dutch Masters, CHIO Rotterdam en KNHS. Het unieke programma is gericht op eigenaren van TeamNL paarden in de disciplines dressuur en springen Het programma biedt de eigenaren een exclusieve ontvangst aan op deze drie gerenommeerde Nederlandse paardentopsportevenementen.

Bron: KNHS