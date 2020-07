Plus van 137.000 euro voor KNHS in 2019

De KNHS boekte in 2019 een resultaat van 137.000 euro, hoger dan de begrote 0 en de liquiditeitspositie is flink versterkt. 2020 wordt in verband met de coronacrisis in financieel opzicht een stuk minder rooskleurig, maar volgens de accountant komt de continuïteit niet in gevaar.

In 2019 heeft de KNHS 14.7 miljoen euro aan baten gerealiseerd wat in lijn lag met de begroting. In 2019 bedroegen de lasten van de KNHS 14.6 miljoen euro wat nagenoeg gelijk was aan de begroting. Het resultaat was met 137.000 euro hoger dan de doelstelling van de KNHS om op 0+ uit te komen. Na de mutaties in de bestemmingsreserve zal 177.000 euro toegevoegd worden aan de algemene reserve. De solvabiliteit is in 2019 met 51% nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande jaar en de liquiditeitspositie is in 2019 aanzienlijk versterkt.

Continuïteit niet in gevaar

Door de coronacrisis in 2020 heeft de accountant nadrukkelijk mee gekeken naar de financiële draagkracht met betrekking tot de continuïteit en geconstateerd dat deze in 2020 niet in gevaar komt.

Afhankelijkheid van startpasbaten groot risico

De financiële afhankelijkheid van de KNHS van de startpasbaten is

een risico dat al aandacht had in het plan ‘Van hand veranderen’ en door de coronacrisis nog eens extra is benadrukt.

Veel onzeker

De coronacrisis is van zo’n omvang dat de KNHS er niet aan zal ontkomen versneld mee te veranderen met deze nieuwe realiteit, waarbij de omvang van de bond, het mondiale karakter van de paardensport, evenementen in de sport en op het NHC allemaal opnieuw bekeken zullen moeten worden in de huidige realiteit. Dit maakt dat er veel onzeker is.

Bron: Horses.nl/KNHS