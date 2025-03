Rob Besselink: ‘De KNHS-Hartog competities verdienen meer aandacht, deze ruiters zijn onze toekomst’

In Ambt Delden werd de derde en tevens laatste selectiewedstrijd verreden van de KNHS-Hartog competitie voor de springjeugd. Rob Besselink en Mart IJland deelden dit keer de cijfers uit en voorzagen de jonge deelnemers van de nodige tips. De hoogste rijstijlpunten van de dag (81,5) waren bestemd voor Joep Schaap bij de Junioren. In de Rijstijl Competitie voor Pony’s ging de overwinning naar Ciska Bakker met haar pony Time Out. Daan de Bruijn legde in deze rubriek beslag op de tweede plaats, maar wist in de rubriek Children wel de overwinning te behalen.

“Joep reed heel erg netjes. Wat ik graag wil benadrukken is dat mensen dan snel geneigd zijn om te roepen ‘die krijgt alle kansen, die heeft goede paarden en de juiste mensen om zich heen’. Dat mag zo zijn, maar dat belet andere ruiters niet om zelf ook eens aan een topruiter of trainer te vragen of je een halve dag bij hen mag rondlopen om eens mee te kijken. Ik weet zeker dat daar altijd wel een mogelijkheid voor te vinden is. Als je iets wil bereiken moet je denken ‘dat ga ik voor mezelf ook eens regelen’. Creëer je eigen kansen, dat is een algemene tip van mij”, aldus Besselink.

‘Verbeterpunten aangegeven’

Rob Besselink stond als jurylid in het parcours en Mart IJland nam de jurering op het voorterrein voor zijn rekening. ”Ik was vooraf erg nieuwsgierig hoe het zou zijn”, vertelt Besselink. “Ik trof allemaal erg gemotiveerde en fanatieke dames en heren. Soms lukte iets door de spanning minder goed dan ze bedacht hadden, maar ook daar kunnen ze weer veel van leren. De parcoursen waren serieus gebouwd en over het algemeen konden de ruiters daar goed mee omgaan, of ze probeerden er goed mee om te gaan. Per ruiter heb ik aangestipt wat ik ervan vond en hoe ik denk dat ze nog een verbetering kunnen aanbrengen in de wijze van rijden. Ik heb daar de nodige positieve reacties op gekregen.”

Uitslag KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Pony’s (1.10m)

1. Ciska Bakker – Time Out

2. Daan de Bruijn – Waar is Wally van den Kievit

3. Sophia de Voogt – Thistje Junior

Uitslag KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Children (1.10m)

1. Daan de Bruijn – Dicaprio van Polderzicht

2. Fleur Dijkstra – Meisina KB

3. Tess Machielsen – Kick

Uitslag KNHS-Hartog Rijstijl Competitie – Junioren (1.20m)

1. Joep Schaap – Cadeauminka

2. Cas Hoogendoorn – Marley

3. Gemma van Dellen – Ibalia EH

Hattrick voor Lieselot Kooremans in Topsport Competitie

Lieselot Kooremans bleek in Ambt Delden in de Topsport Competities niet te kloppen. Bij de Pony’s won ze met Elando van de Roshoeve, bij de Children met Quina de Wiqui en bij de Junioren met Nini HD. Lieselot behoort dan ook zeker bij de favorieten voor een overwinning in de finale.

Uitslag KNHS-Hartog Topsport Competitie – Pony’s (1.20m)

1. Lieselot Kooremans – Elando van de Roshoeve

2. Lieve van Houte – Kalypso Van Orchid

3. Mariana Karssen – Quick van Orchid’s

Uitslag KNHS-Hartog Topsport Competitie – Children (1.20m)

1. Lieselot Kooremans – Quina de Wiqui

2. Fleur Dijkstra – Fantomas

3. Soleil Bravenboer – Gracia

Uitslag KNHS-Hartog Topsport Competitie – Junioren (1.35m)

1. Lieselot Kooremans – Nini van HD

2. Mayke Leusink – Galobke Z

3. Rens Grootelaar – Bonanza

Finales

De finales van beide jeugdcompetities worden op vrijdag 21 maart verreden in Ermelo. Publiek is van harte welkom om de ontknoping van de KNHS-Hartog Rijstijl Competitie en de KNHS-Hartog Topsport Competitie bij te wonen, de toegang is gratis. ‘Een aanrader’, volgens Rob Besselink. “Deze competitie verdient meer aandacht. Het is mooie sport en er wordt door de jeugd echt gestreden. Deze ruiters zijn onze toekomst!

