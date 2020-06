Roy van den Hoogen nieuwe voorzitter KNHS Springforum

Het KNHS Springforum heeft een nieuwe voorzitter: Roy van den Hoogen. Tijdens de vergadering van het springforum op maandag 29 juni draagt Joffra Schaap-Greve het voorzitterschap over aan Van den Hoogen. "Ik ben erg enthousiast dat ik mij als voorzitter kan blijven inzetten voor het springforum en zo samen met ruiters, forum, ledenraad en KNHS de springsport kan blijven stimuleren en vernieuwen."

Roy van den Hoogen is geen onbekende in het KNHS Springforum. Hij heeft al zitting in het forum als afgevaardigde van de regio Utrecht en weet daardoor goed wat er zoal speelt binnen het forum.

Ervaring in de sport

Het is een echte paardenman: “Dagelijks geniet ik van onze sport, zowel met de paarden thuis als op het wedstrijdterrein. Met mijn ervaring in de sport (ruiter, official en organisator) en in mijn werk (marketing en communicatie) kijk ik vanuit verschillende hoeken naar onze mooie sport. Op die manier hoop ik, in mijn nieuwe rol als voorzitter, te kunnen bijdragen om de sport op een positieve manier te vernieuwen, de instroom van paardensporters te verhogen en het welzijn te verbeteren waar het kan”, aldus Van den Hoogen.

Bron: KNHS