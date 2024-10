Samenwerking op het NHC: ‘We zijn op de goede weg’

Twee jaar geleden publiceerden KNHS, FNRS en KWPN een interview met de drie (toenmalige) directeuren van de bovenstaande bonden, die in dat interview de wens uitspraken meer samen te werken, vooral ook wat betreft het Nationaal Hippisch Centrum. Inmiddels zitten er twee nieuwe directeuren (bij KNHS en KWPN), maar hoe zit het met de ambitie? Is die er nog steeds? En lukt het?

Bijna exact twee jaar geleden meldden de (toenmalige) directeuren van de KNHS (Patrice Assendelft), de FNRS (Haike Blaauw) en het KWPN (Bastiaan Meerburg) dat zij meer wilden samenwerken, enerzijds op grote dossiers (met betrekking tot lobby) anderzijds werd door alle drie de directeuren uitgesproken dat zij meer reuring op het NHC wilden. Assendelft en Meerburg staan inmiddels niet meer aan het roer bij respectievelijk de KNHS en het KWPN, maar staan de ambities nog wel overeind?

Volgens de KNHS, exploitant van het NHC, wel: “Aan deze ambities is en wordt hard gewerkt. Zeker ook als het gaat om het NHC”, zegt ad-interim directeur Cees Roozemond.

Ook de directeuren van het KWPN en de FNRS komen aan het woord. Net zoals verschillende ‘gebruikers’ van het centrum in onze rubriek info@. Lees er alles over in Paardenkrant nr. 42.

