Sanne Voets Ruiter van het Jaar 2022

De 36-jarige paradressuuramazone Sanne Voets is verkozen tot Ruiter van het Jaar 2022. Tijdens de Wereldkampioenschappen in het Deense Herning veroverde zij met haar paard Demantur RS2 N.O.P. driemaal goud, waarmee zij de meest succesvolle deelnemer aan deze Wereldkampioenschappen was. Het is voor de tweede keer dat deze amazone de eretitel ontvangt. Eerder was ze in 2016 Ruiter van het Jaar.

De indertijd door het Bestuur van Indoor Brabant (sinds 2018 The Dutch Masters) ingestelde Commissie, die bestaat uit Anky van Grunsven (voorzitter), Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis, heeft zich voor de 57e keer gebogen over de verrichtingen van de Nederlandse paardensporters. Gelukkig was het jaar 2022 weer een ‘normaal’ paardensportjaar.

Eervolle vermeldingen en nominaties

De Commissie kende twee eervolle vermeldingen en vier nominaties toe. De eervolle vermeldingen gingen naar de vierspanmenner Bram Chardon en springruiter Harrie Smolders. De vier nominaties waren voor IJsbrand Chardon, Dinja van Liere, Maikel van der Vleuten en Sanne Voets.

Keuze van de Commissie

De verrichtingen van Dinja van Liere waren verrassend; haar naam komt voor het eerst in deze jaarlijkse verkiezing voor. IJsbrand Chardon maakte een fraaie comeback en Maikel van der Vleuten had sportief gezien een prachtig jaar. In deze volgorde vielen ze af. Moest Sanne Voets vorig jaar Maikel van der Vleuten in deze verkiezing voor laten gaan, ditmaal waren de rollen omgedraaid. De Commissie koos voor Sanne Voets, die ‘de koningin’ van het W.K. te Herning werd en in 2022 nationaal en internationaal toonaangevend en onderscheidend in haar sport was. De award zal worden uitgereikt op zaterdagavond 11 maart.

Bron: KNHS