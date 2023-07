Springforum denkt na over afschaffen verplichting promoveren en toevoegen nieuwe parcourssoort

In het verslag van de laatste vergadering van het KNHS Springforum is te lezen dat het Springforum nadenkt over de volgende kwesties als reglementswijzigingen in 2024: onder andere de verplichting om te promoveren afschaffen en flexibel uitkomen in twee naast elkaar liggende klassen en een nieuwe parcourssoort: basisparcours op rijstijl met barrage.

Tijdens de vergadering zijn een aantal andere onderwerpen ter discussie gesteld voor eventuele reglementswijzigingen per 1 april 2024. Hieronder in het kort de onderwerpen die besproken zijn:

Startgerechtigdheid voor de klassen zonder promotieregeling flexibiliseren

Bij de klassen met promotieregeling, promotiepunten behouden, maar geen verplichting meer tot promoveren. Uitkomen in maximaal twee naast elkaar liggende klassen.

Minimale afmeting ring outdoor pistes op zand verlagen voor rijstijlwedstrijden t/m 1.05

Nieuwe parcourssoort toevoegen (Basisparcours op rijstijl met een barrage op tijd)

Bovengenoemde onderwerpen worden uitgewerkt en zullen in de vergadering van september verder worden besproken.

Daarnaast is er ook over gesproken over de mogelijkheid om een wedstrijd over 2 manches voor winstpunten te laten verrijden. Hierbij heeft het springforum moeten concluderen dat dit niet haalbaar is.

Bron: KNHS