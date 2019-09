Springforum is voor feedback in de klasse B

De laatste keer dat het KNHS Springforum bijeenkwam (2 september) gingen er behoorlijk wat onderwerpen over tafel. Zo werd er gepraat over het leeftijdsgericht sportaanbod, reglementswijzigingen (uitschrijven nationale jonge paardenwedstrijden), kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen, evaluatie Hippiade 2019, stijlbeoordeling klasse B, toezicht voorterrein, evaluatie categorie 6 wedstrijden, pilot 1.45m en meerdaagse wedstrijden.

Een interessant onderwerp is het voorstel om te gaan werken met feedback in de klasse B. “Bij het evalueren van de Hippiade kwam naar voren dat de toelichting van de gastjury in de klasse B als zeer positief werd ontvangen. Het springforum zou daarom graag wedstrijdorganisaties willen vragen bij de stijlbeoordeling van een combinatie, de speaker naast de stijlpunten ook feedback mee te laten geven. Dit is een waardevolle toevoeging zonder dat het veel extra tijd kost. Een wedstrijdorganisatie kan zich ook onderscheiden van andere wedstrijden door een deskundige gastjury (ruiter of trainer) uit te nodigen om een toelichting te geven”, schrijft de KNHS.

Pilot 1.45m bij Roelofsen Horse Trucks Winter Classics

Ook werd er gesproken over een pilot met nationale 1,45m-proeven: “Om het nationale niveau hoger te krijgen en ruiters een extra mogelijkheid te bieden hun paarden op nationale wedstrijden beter te kunnen opleiden is er door het springforum positief geadviseerd op het starten van een pilot waarbij 4 cat. 1 wedstrijden een nationale 1.45m rubriek mogen uitschrijven. Voor deelname aan deze 1.45m rubriek dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.40m en de behaalde resultaten zullen worden weggeschreven in het 1.45m. Het gaat hierbij om de wedstrijden in de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics (lees hier meer over deze nieuwe wedstrijdserie).”

Meerdaagse wedstrijden

In diezelfde trend om nationale wedstrijden naar een hoger plan te tillen: “Binnen het springforum leeft de gedachten dat er behoefte is aan landelijke meerdaagse wedstrijden (met stallingsmogelijkheden) waar paarden veel ervaring kunnen opdoen. Het springforum hoopt dat er wedstrijdorganisaties zijn die dit willen gaan organiseren.”

Lees hier een korte samenvatting van alle besproken onderwerpen

Bron: KNHS